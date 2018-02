Kust kende prima krokusvakantie met 350.000 dagtoeristen TK

19 februari 2018

08u54

Bron: Belga 72 De kust heeft er een goede krokusvakantie op zitten met ongeveer 350.000 dagtoeristen. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer na een rondvraag. De krokusvakantie liet zich opmerken door enkele zonnige dagen, zeker in het tweede deel van de week en het weekend. Anderzijds viel de vakantie wel vroeg dit jaar, wat zeker een impact heeft op de cijfers.

Toch is de toeristische sector tevreden met ongeveer 350.000 dagtoeristen verspreid over de hele vakantie en heel wat verblijfstoeristen. Zo noteerde de hotelsector een bezetting van 70 tot zelfs 80 procent in de weekends. Dat Valentijn op een woensdag viel was voor de kustgemeenten en de toeristische ondernemers ook een goede gelegenheid om in beide weekends een origineel aanbod voor te stellen. Bovendien is het voor de mensen met een vakantieverblijf vaak een eerste afspraak met de kust na de winter.

Hoewel juli en augustus de topmaanden blijven, wordt twee derde van de omzet buiten dat seizoen geboekt. Alle vakanties en verlengde weekends zijn dus belangrijk voor de sector.