Kusjes geven en shotjes alcohol uit navel slurpen: KUL-medewerker ontslagen na seksueel wangedrag

07u02 0 RV Johan V. probeert als grapje voor de foto een student te kussen. In zijn kamer waren zijn pogingen minder onschuldig. Uitgerekend de man die aan de campus Groep T van KU Leuven ook het aanspreekpunt was voor ongewenst seksueel gedrag is de voorbije week ontslagen voor zulke feiten. Op een studiereis nodigde hij studenten uit op zijn kamer. Het dossier heeft het over onder meer ongepaste berichten en aanrakingen, tot het betasten van het kruis toe.

Ontslagen KU Leuven-medewerker Johan M., een Lubbekenaar van eind de veertig, stond bekend als sympathieke knuffelbeer, maar voor enkele ingenieurs in spe was de maat vol na de Chinareis in april. Minstens vier studenten raapten in mei hun moed bijeen om het gedrag van de coördinator Studenten- en Onderwijsadministratie het voorbije jaar aan te kaarten. Niet evident, want de veertiger was ook vakbondsafgevaardigde.



De meldingen werden meteen serieus genomen bij de unief. Begin juni volgde er een verhoor bij de vicerector Studentenbeleid. Daar ging het onder meer over de WhatsApp-groep 'Zuiplappen in China', bestaande uit 17 studenten. Tijdens de reis manoeuvreerde M. zich in die groep onder zijn bijnaam 'Hanny', "om controle te houden over zijn pupillen", maar een uittreksel van de chat leerde snel iets anders. Toen een student "seks" postte in de groep, repliceerde M. als volgt: "Ik verwacht u."



