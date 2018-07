Kurkdroge haag gaat in vlammen op KMD

05 juli 2018

09u21 0

Een kurkdroge sparrenhaag is vannacht rond 3 uur over een afstand van een 20-tal meter in vlammen op gegaan in Erpe-Mere. De vlammen sloegen metershoog de lucht in. Verschillende automobilisten die de vlammen tegenover het Chinees restaurant langs de Oudenaardsesteenweg opmerkten, alarmeerden de brandweer.