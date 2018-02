Kunsthuis Globe Aroma gaat klacht indienen bij het Comité P na inval politie EB

15 februari 2018

18u30

Bron: Belga 0 De advocaat van het open kunsthuis Globe Aroma zal morgen of maandag een klacht indienen bij het Comité P, omdat de rechten van de mensen bij Globe Aroma geschonden zijn tijdens de inval van de politie. Dat bevestigt Globe Aroma.

"De advocaat heeft op basis van de gesprekken die hij heeft gehad met onze getuige gezegd dat er duidelijke schendingen waren van onze rechten", vertelt Koen Verbert, zakelijk directeur.

Bij de politieactie van vrijdag 9 februari werden zeven sans-papiers gearresteerd. De inval zou volgens Globe Aroma "erg gespierd" verlopen zijn.

Acties

Zoals eerder aangekondigd volgen er ook nog acties van de culturele sector tegen de inval. Zaterdag wordt er een actie georganiseerd aan het Kaaitheater aan de Akenkaai naast het kanaal. De plaats werd symbolisch gekozen omdat de inval gepland is in het kader van het Kanaalplan. Er zullen verschillende personen het podium betreden om te getuigen over de actie bij Globe Aroma of andere plaatsen in de kanaalzone. Tijdens een reeks rondetafelgesprekken zal besproken worden hoe dergelijke gespierde acties in de toekomst vermeden kunnen worden. De actie start om 14.00 uur.