Kunsthogescholen schrijven open brief: “Ook De Keersmaeker en Neve hadden subsidies nodig om door te groeien” SVM

14 november 2019

16u45

Bron: Belga 0 Dat de Vlaamse regering fors wil besparen in de cultuursector schiet ook bij de kunsthogescholen in het verkeerde keelgat. In een open brief wijzen ze op het belang van projectsubsidies voor de toekomst van hun studenten. De hogescholen dringen bij de Vlaamse regering aan op overleg.

"Als Schools of Arts leiden we kunstenaars op omdat we geloven in de essentiële rol en betekenis van kunstenaars in onze samenleving", schrijven de hogescholen. Onder meer het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen en Brussel, Sint-Lucas, School of Arts RITCS en HoGent steunen het pleidooi.

Op school leren de studenten-kunstenaars zich voor te bereiden op de start van hun professionele carrière. "De eerste stap daarin is voor veel jonge kunstenaars het verwerven van een basisinvestering van de overheid in de vorm van een projectsubsidie", klinkt het. Zonder deze incentive is het volgens de scholen voor veel kunstenaars moeilijk om een carrière op te bouwen. “Om dan nog te zwijgen over de stap naar een internationaal werkveld.”

De Keersmaeker en Neve

Ze verwijzen naar grote namen als Anne Teresa De Keersmaeker en Jef Neve. Ook zij maakten van subsidies gebruik om door te groeien tot de internationaal gerenommeerde artiesten die ze nu zijn. "Hun opvolgers werken nu nog onder de radar, maar vormen wel de beloftes voor de toekomst.”

Volgens de kunsthogescholen ontstaat er door de besparingen "een kloof tussen een motiverende opleiding en een werkveld”. De studenten zullen zich te snel moeten profileren en er zal geen ruimte meer zijn voor ontwikkeling, klinkt het. De scholen hekelen ook dat er geen overleg met het werkveld werd gepleegd.

“Opening naar overleg is kleine stap vooruit”

Na hevige kritiek en een betoging van de kunstsector toonde Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zich vanmiddag bereid om met de sector in debat te gaan. "De opening naar overleg is een kleine stap vooruit, maar het is heel laat", reageert Simon Van Damme als algemeen directeur en decaan van LUCA School of Arts.

Van Damme verwijst naar het feit dat de maatregel binnen anderhalve maand al in voege treedt. Dat er door de besparingen een nog grotere selectie komt op de projecten is volgens Van Damme ook in het nadeel van de kunstenaars. "Er is vandaag al een grote selectie. Met nog minder middelen zal misschien enkel het allerbeste overblijven, maar zo gaan nog meer goede projecten verloren", besluit Van Damme.