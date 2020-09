Kunstencentrum Vooruit woedend over naamsverandering sp.a, juridische stappen niet uitgesloten TTR

09 september 2020

21u04

Bron: Belga 12 De directie van het Gentse kunstencentrum Vooruit is niet te spreken over de naamsverandering van sp.a. De Vlaamse socialisten willen binnenkort onder die naam naar de kiezer trekken. Maar domeinnamen, sociale media-kanalen en hashtags zijn vandaag in het bezit van de vereniging, die zich al 40 jaar profileert als onafhankelijk en progressief. “We wisten, net als vele andere mensen, dat de Vlaamse socialisten op zoek waren naar een nieuwe naam”, zegt coördinator Mieke Dumont. “Maar niet dat het dit zou zijn.” De organisatie sluit juridische stappen niet uit.



Het zat er al langer aan te komen, maar nu is de kogel officieel door de kerk: de Vlaamse socialisten noemen zich binnenkort niet langer sp.a (Socialistische Partij Anders), maar VOORUIT. Het partijbureau heeft daarvoor ‘unaniem’ en ‘met veel enthousiasme’ het licht op groen gezet, tot groot ongenoegen van het Gentse kunstencentrum Vooruit.

Het kunstencentrum zegt de partijleiding aan te zullen spreken over de beslissing en ziet ook gelijkenissen met de branding en de huisstijl onder de nieuwe naam. We gaan bekijken hoe we onze naam kunnen beschermen. Dit zal tot veel verwarring leiden”, zegt Dumont. “Het is geen goede zaak en het schaadt onze onafhankelijkheid en uitstraling.” De plotse beslissing is niet doorgesproken met de directie. “Het was wel netjes geweest moesten ze dat gedaan hebben”, vindt Dumont. “Maar ook dat ze geluisterd zouden hebben naar onze argumenten.” De organisatie sluit juridische stappen niet uit.

Sp.a benadrukt dat er meerdere vergaderingen zijn geweest met het kunstencentrum, tot wel vier dagen geleden. Vandaag zou het Gentse kunstencentrum dan ook op de hoogte zijn gebracht van de naamsverandering. De partij begrijpt de verontwaardigde reactie van de Gentse Vooruit dan ook niet.

De naamsverandering van sp.a was voorzien in het toekomstplan voor de partij, dat in juni door de partijleden werd goedgekeurd. Deze week zette het partijbureau unaniem het licht op groen om met de naam VOORUIT aan de slag te gaan. In december moet de operatie rond zijn.