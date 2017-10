Kunstenaarskoppel trouwt in 24 landen waar homohuwelijk mogelijk is 19u50

Bron: vtmnieuws.be 0 In Antwerpen is het Belgisch-Nederlandse lesbische koppel Fleur Pierets en Julian Boom symbolisch in het huwelijk getreden in het kader van hun gezamenlijke kunstproject '22'. De twee trouwden eerder al officieel, maar reizen nu de wereld rond om in elk land waar het homohuwelijk legaal is nog eens te trouwen als statement ten opzichte van de 170 landen waar het nog niet mogelijk is. Eind 2018 willen ze de foto's en filmopnames die ze gaandeweg nemen en in kunstwerken zullen integreren, tentoonstellen.

Het project van Pierets en Boom werd '22' gedoopt, naar het aantal landen waar het homohuwelijk mogelijk was op het moment waarop hun idee ontstond. Intussen zijn er met Duitsland en Malta nog twee landen bijgekomen en ook daar zal het koppel langsgaan. De titel van het project blijft echter ongewijzigd, aangezien de twee die discrepantie wel passend vinden om de voortdurende evolutie van de rechten voor LGBT-personen te symboliseren.



De 'première' was onlangs voor New York, daarna volgde Amsterdam en nu is ons land met Antwerpen als derde aan de beurt. "We zijn de holebi-hoofdstad van Vlaanderen en werken hier graag aan mee", zegt schepen voor Diversiteit Fons Duchateau (N-VA). "En ik mag hopen dat ze hun reis zo snel mogelijk ook naar land 25 en 26 kunnen voortzetten."