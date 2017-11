Kunstenaar Wim Delvoye vrijgesproken voor bouwovertredingen Annick Joossen

Kunstenaar Wim Delvoye, die beschuldigd werd van bouw- en milieu-inbreuken bij werken aan zijn kasteel in Melle, is over de hele lijn vrijgesproken. Hij riskeerde een boete van 10.500 euro. "De inspecteurs krijgen een fikse veeg uit de pan. Nog nooit meegemaakt", klinkt bij zijn advocaten.

Volgens Delvoye hadden de inspectiediensten van het Agentschap Natuur en Bos en van Stedenbouw het op hem gemunt. Ook de Erfgoedinspectie zou deelgenomen hebben aan wat de verdediging "een heksenjacht" noemde. "Ik wilde het verloederde domein opknappen, maar elke wijziging werd tegengewerkt met boetes en stakingsbevelen. Ik sta nu voor de rechtbank, maar de enige die niet corrupt is in deze zaak, ben ik", klonk twee weken geleden bij de kunstenaar.

Tunnelvisie

De rechtbank gaf Delvoye gelijk in een opvallend scherp vonnis. "De inspectiediensten hanteerden een tunnelvisie. Ze hielden alle werken aan het kasteel in de gaten en gaven met hun pv's een vertekend beeld van de realiteit", klonk bij rechter Katrien Van Hoecke, die de inspecteurs zelfs van partijdigheid en machtsoverschrijding betichtte.

Dit vonnis zal consequenties hebben, zowel in de agentschappen zelf als in toekomstige rechtspraak.

Delvoye begon met renovatiewerken aan zijn kasteel in 2008. Daarvoor waren het gebouw en het omliggende domein in bedenkelijke staat. "Maar daarover viel niets te lezen bij de vaststellingen van de inspecteurs", zei Van Hoecke. "Vóór de aankoop van Delvoye was het domein verloederd en greep de inspectie welgeteld nul keer in. Toen de beklaagde het kocht, kwamen er dertien controles in drie jaar. Die discrepantie is veelzeggend."

Jarenlange strijd

"De rechtbank bevestigt dat de inspecteurs Delvoye viseerden. Een vonnis in zulke bewoordingen hebben we nog nooit meegemaakt", klinkt bij Robin Slabbinck en August Blomme, de advocaten van de kunstenaar. "De agentschappen en hun inspecteurs krijgen een fikse veeg uit de pan. Partijdigheid, machtsmisbruik, onbetrouwbaarheid: dat is niet min. Dit vonnis zal consequenties hebben, zowel in de agentschappen zelf als in toekomstige rechtspraak."

Ik sta nu voor de rechtbank, maar de enige die niet corrupt is in deze zaak, ben ik. Wim Delvoye

Negen jaar na de aankoop van zijn kasteel lijkt er met het vonnis een einde te komen aan de strijd van Wim Delvoye. De kunstenaar maakte tienduizenden euro's aan kosten door plotse stakingsbevelen van inspectiediensten, administratieve boetes en juridische bijstand. "Maar laten we eerst het oordeel van het parket afwachten voor we praten over schadevergoedingen. Er zijn nog dertig dagen om in beroep te gaan. Daarna kunnen we communiceren over verdere stappen", besluit advocaat August Blomme.