Kunstenaar Wim Delvoye riskeert 10.500 euro boete voor werken zonder vergunning aan kasteel Wouter Spillebeen

17u42

Bron: Eigen berichtgeving 1 DVL/Spillebeen Kunstenaar Wim Delvoye verdedigt zich met hand en tand tegen een boete van in totaal 10.500 euro voor werken die hij zonder vergunning liet uitvoeren in zijn kasteel De Bueren in Melle.

Delvoye kocht het kasteel aan in 2008 met de bedoeling het verloederde gebouw in ere te herstellen. In de tuin wilde hij een beeldenpark aanleggen. Maar voor enkele van de werken, waaronder het reinigen van een gracht, moest hij volgens het parket een vergunning hebben. "Alle inbreuken zijn gepleegd met de bedoeling om een verloederde staat te herstellen", pleitte de procureur. "Dat is een mooi initiatief, maar dan nog kunnen werken alleen uitgevoerd worden als men een vergunning heeft."

De procureur vordert een boete van 6.000 euro voor de vennootschap van Delvoye en 4.500 euro voor de persoonlijke rekening van de kunstenaar. Een opschorting van straf is volgens het Openbaar Ministerie geen goed idee, "gelet op de houding van de beklaagde."

'Heksenjacht'

Maar volgens de verdediging is niet de houding van Delvoye, maar de houding van de ambtenaren die de inbreuken vaststelden laakbaar. "Een heksenjacht" en "pestacties", noemen ze de vaststellingen. Bovendien zou het gerechtelijk onderzoek volgens hen niet onpartijdig gevoerd zijn en zou de redelijke termijn voor vervolging al overschreden zijn. Ze vragen dat er eventueel extra getuigen worden verhoord en dat de rechter zelf het kasteel komt bezoeken.

De verdediging argumenteert ook dat het opruimen en uitgraven van een gracht niet vergund moet zijn omdat de originele diepte van de gracht niet verandert. Maar het slib dat uit de gracht werd gegraven, werd wel opgeslagen op het terrein van Delvoye, waar volgens de ordediensten dan weer wél een vergunning nodig was.