Kunstenaar Johan Tahon stelt Frank Vandenbroucke voor als Griekse god, maar komt het standbeeld er wel? mvw

10 juli 2019

21u43

Bron: VTM NIEUWS 0 In oktober is het tien jaar geleden dat wielrenner Frank Vandenbroucke overleed. Hij was 34 jaar. Het lichaam van de renner werd gevonden in een hotel in Senegal. Johan Tahon stelde vandaag een kunstwerk voor waarin hij Vandenbroucke afbeeldt als een Griekse god.

“Ik vond het aangenaam om een beetje te kunnen verwijzen naar een Griekse sculptuur”, zegt de kunstenaar. “Alsof het een halfgod is die afgebeeld wordt.”

Het standbeeld moet in zijn thuisbasis Ploegsteert komen. In totaal worden 34 kunstwerken voor Vandenbroucke gemaakt. Helmut Lotti meg een naam bedenken voor het werk. De singer-songwriter was goed bevriend met Vandenbroucke . “Frank was absoluut een ‘fiere stinker’, reageert Lotti. “Hij zou heel blij zijn dat het het plan is om een standbeeld van hem in Ploegsteert te zetten.”

Het is wel nog niet zeker of het beeld uiteindelijk ook zijn plek krijgt. Volgens het gemeentelijk reglement is het bijna anderhalve meter te groot.