Kunnen we nog zonder salariswagens? Freek Braeckman doet de test Redactie

22 mei 2019

16u45

In 'de Ronde van Freek' gaat VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman mee op stap met Ulrike Desmet die voor een dag haar salariswagen thuis laat staan. Ulrike doet er meteen een uur langer over om op haar werk te raken. Naast de reistijd is de salariswagen ook fiscaal voordeliger, maar er zijn zeker ook nadelen aan verbonden.

In België rijden er zo’n 500.000 mensen met een salariswagen. Het is fiscaal goedkoper voor zowel de werkgever als de werknemer, maar het halve miljoen bedrijfswagens kost tijd, in de file, zorgt voor vervuiling door de uitstoot en kost ook belastinggeld. Volgens de Europese Commissie loopt de fiscus 3,7 miljard euro mis door loon dat wordt uitbetaald in de vorm van een salariswagen en een tankkaart.

Alternatieven

Die salariswagens wegen op vele manieren op de economie en dus willen de meeste partijen het systeem herbekijken. Zo wil Johan Van Overtveldt (N-VA), voormalig minister van Financiën een vergroening van de salariswagens die in gebruik zijn. “Laat ons daar de technologie zijn gang laten gaan. Men focust nu alleen maar op elektrische wagens, maar ik hoor dat er rond waterstof en dat soort dingen allerhande ontwikkelingen zijn. Ik zou dus graag de blik breed willen houden naar de toekomst toe."

Groen ziet het dan weer anders. Zij vinden dat de hervorming over de salariswagens doortastender moet zijn. “We subsidiëren op dit moment gewoon files en vervuiling en dat is absurd. Wij staan open om te praten, aar het is voor ons echt wel de bedoeling om de volgende legislatuur ervoor te zorgen dat mensen worden uitbetaald in loon”, zegt Kristof Calvo (Groen), lijsttrekker Kamer Antwerpen.