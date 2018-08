KUL-rector Luc Sels blijft voorstander van omstreden hervorming van kalenderjaar AW

16 augustus 2018

13u49

Bron: Belga 0 De Leuvense rector Luc Sels blijft achter de omstreden hervorming van het kalenderjaar staan die hij vorig academiejaar lanceerde. Samen met de organisatie van een introductieweek voor het academiejaar en het meer inzetten op activering van studenten wil hij verder sleutelen aan het onderwijsbeleid aan de KU Leuven.

De studenten voerden in mei van dit jaar nog actie tegen het feit dat Sels de huidige juni-examens wil vervroegen tot in mei en de tweede zit al een maand later in juni voorziet in plaats van augustus nu. "Deze derde examenzittijd wordt op die manier terug meer een echte herkansing, terwijl een groep studenten de huidige formule gebruikt als mogelijkheid tot spreiding. Ik blijf voorstander, maar heb ook veel geleerd van de argumenten van de critici. We zullen de tijd nemen om verder te discussiëren in de academische raad en onderwijsraad. De hervorming is nog zeker niet voor het volgende academiejaar", aldus Sels.

Introductieweek

Een andere hervorming die voorbereid wordt is de organisatie van een introductieweek net voor de start van het academiejaar. "Bedoeling is in die week de student te informeren over de faculteit, de universitaire diensten, de faculteitskring en dergelijke zodat we op de eerste dag van het academiejaar meteen kunnen beginnen met de lessen. Tijdens die week willen we ook werk maken van een betere sociale integratie en samen met de studenten over maatschappelijke trends praten zoals armoede, duurzaamheid, radicalisering..." Sels hoopt dat deze week al tijdens het academiejaar 2019-2020 georganiseerd kan worden.

Actievere vorm van onderwijs

Een derde hervorming waar de Leuvense rector resoluut werk van wil maken betreft meer activerende vormen van onderwijs. "We willen de studenten tijdens colleges, groepswerken, zelfevaluaties en dergelijke meer frequent gaan uitdagen om hen meer te betrekken bij de leerstof. Bedoeling is dat ze die leerstof meer op een actieve manier gaan verwerken in plaats van louter te reproduceren tijdens examens. Tijdens dit academiejaar zullen hiervoor al extra middelen worden vrijgemaakt", aldus Sels.

Wat het Vlaams onderwijsbeleid betreft wijst Sels op het feit dat de universiteiten naar aanleiding van de parlementsverkiezingen volgend jaar momenteel reeds hard werken aan het schrijven van een memorandum. In het onderzoeksbeleid gaat momenteel alle aandacht naar de evaluatie die Vlaanderen uitvoert van de verschillende financieringssystemen. Met de onderzoeksfinanciering gaat het volgens Sels terug de goede richting uit. "De besparingen die men in 2015-16 heeft doorgevoerd zijn weliswaar nog niet ingehaald", aldus de Leuvense rector.