KU Leuven zet deur op een kier voor Dries Van Langenhove: "Iedereen verdient tweede kans"

07 september 2018

Bron: Belga 0 De Leuvense rector Luc Sels heeft "alle begrip" voor de beslissing van de UGent om Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, te schorsen en definitief uit te sluiten. Toch wil Sels de deur van de KU Leuven niet a priori sluiten voor Van Langenhove. Door aberrante meningen per definitie uit te sluiten, zou de universiteit zich immers buiten haar maatschappelijke rol plaatsen, legde de rector vrijdag uit in De Ochtend op Radio 1.

Een Panoreportage legde bloot hoe binnen chatgroepen van het ultrarechtse Schild & Vrienden racistische, antisemitische en seksistische praat en memes schering en inslag zijn. Oprichter Van Langenhove studeert rechten aan de UGent en is vertegenwoordiger van de studenten in de raad van bestuur. Rector Rik Van de Walle besliste dat voor Van Langenhove geen plaats meer kan zijn aan de universiteit en start een procedure voor zijn definitieve uitsluiting.



De Leuvense rector Sels heeft alle begrip voor zijn collega. "Ook voor mij is hier een grens overschreden", aldus Sels. "Haatberichten en racisme kunnen we niet tolereren, ook niet binnen de grenzen van de vrije meningsuiting". Hoewel de procedures aan de KU Leuven verschillen van die in Gent, gelooft Sels dat zijn universiteit wellicht tot dezelfde conclusie zou komen.

"Tweede kans"

Maar zou Van Langenhove nu welkom zijn aan de KU Leuven? "Ik vind wel dat iedereen een tweede kans verdient", zegt Sels. "Ik hoop wel dat hij een bezinningsmoment inlast en hij zou verwelkomd worden met een stevig woordje. Maar als wij in ons project om kritische zin bij te brengen, alle aberrante meningen uitsluiten, dan stellen we onszelf buiten onze maatschappelijke rol", aldus Sels. Hij voegt er wel aan toe dat de situatie vandaag niet aan de orde is.