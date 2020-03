KU Leuven verlengt examenperiode met een week tot 4 juli MDG

27 maart 2020

14u05

Omdat ook daarbij de regels van social distancing gerespecteerd moeten worden en er dus meer ruimte nodig is, wordt de examenperiode met één week verlengd, meldt KU Leuven in een persbericht. Gisteren meldde UGent vanaf 1 juni 40.000 studenten te ontvangen om examens af te leggen op de campus. Vandaag gaat ook KU Leuven ervan uit dat studenten de examens op de campus zullen kunnen afleggen.

Op basis van de informatie van wetenschappelijk experten besliste de KU Leuven om de juni-zittijd zoveel mogelijk te laten doorgaan op haar campussen. Omdat ook in juni nog steeds de regels van social distancing belangrijk zullen zijn, zal de universiteit meer locaties voorzien, zodat minder studenten in één auditorium worden samengebracht. Daarom wordt de examenperiode met een week verlengd tot 4 juli. Voor sommige opleidingsonderdelen opteert de universiteit voor online examens.

Zo weinig mogelijk nieuwe leerstof in laatste week semester

Om studenten de kans te geven zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens, zullen de faculteiten in de laatste week van het semester zo weinig mogelijk nieuwe leerstof aanbieden. Zo komt er ruimte vrij voor vragensessies, oefeningen en interactie met docenten en begeleiders. De onderwijsactiviteiten worden, zoals voorzien, volledig afgesloten op 23 mei.

Examens kunnen verschoven worden naar tweede week blokperiode

De twee weken durende blokperiode (25 mei tot en met 7 juni) wordt zoveel mogelijk aangehouden. Als het echt noodzakelijk is, kunnen examens verschoven worden naar de tweede week van de blokperiode. Voor studenten uit de eerste en tweede fase van de bacheloropleiding probeert de universiteit dit zoveel mogelijk te vermijden.

Mondelinge examens en presentaties van bijvoorbeeld masterproeven zullen zoveel mogelijk online gebeuren. Voor opleidingen met een belangrijk praktijkgedeelte, voornamelijk op masterniveau, werken de faculteiten een oplossing op maat uit.

Niet fysiek aanwezig

Voor studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op een examen (internationale studenten of uitwisselingsstudenten die niet kunnen reizen door internationale reisbeperkingen, studenten in quarantaine,...) werkt de universiteit een alternatieve examenvorm uit.

Ik hoop dat deze bevestiging van de examenperiode onze studenten motiveert om zich maximaal te blijven inzetten voor hun studies en zo van de juni-examens een succes te maken Luc Sels, rector KU Leuven

Om al deze aanpassingen te kunnen realiseren, werken de faculteiten op dit moment hard aan een nieuw examenrooster. Er wordt naar gestreefd om dit tegen 30 april vast te leggen.

Bijzondere omstandigheden

“Ik besef heel goed dat dit niet altijd eenvoudig is in deze bijzondere omstandigheden. Daarom wil ik hen ook aanmoedigen om actief gebruik te maken van discussiefora om samen met hun medestudenten de leerstof te verwerken. Wie twijfelt of het moeilijk heeft, kan terecht bij de ombudswerking of studiebegeleiders van de faculteit. Ik hoop dat deze bevestiging van de examenperiode onze studenten motiveert om zich maximaal te blijven inzetten voor hun studies en zo van de juni-examens een succes te maken.”

“Ik roep alle studenten ook op om dreigende eenzaamheid of isolement te doorbreken door contact te zoeken met studiegenoten. Iedereen moet iedereen helpen in deze periode. Zo krijgen we een hechte KU Leuven-gemeenschap die ons allen sterker maakt”, vertelt rector Luc Sels.