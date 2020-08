KU Leuven stelt zich belanghebbende partij in zaak Sanda Dia SVM

27 augustus 2020

19u34

Bron: VTM Nieuws 2 De KU Leuven gaat zich belanghebbende partij stellen in de zaak van Sanda Dia om inzage te krijgen in het dossier. Dat zegt rector Luc Sels aan het nieuwe magazine ‘Telefacts NU’. De 20-jarige student overleed in 2018 tijdens een zwaar uit de hand gelopen doop van club Reuzegom.



“Wij hebben ons aangemeld bij de procureur als een belanghebbende partij. Indien wij op die basis toegang krijgen tot het dossier en we voldoende onweerlegbare nieuwe feiten vinden, dan kan de vicerector Studentenbeleid op die basis beslissen om volgende stappen te nemen. We zullen daar op elk moment onze verantwoordelijkheid in nemen”, klinkt het.

Zes uur lang halfnaakt in een zelfgegraven put vol ijskoud water zitten, de kop van een levende aal bijten, visolie drinken,... Het zijn maar enkele vernederingen die Dia kort voor zijn dood moest ondergaan. De KU Leuven sprak tot nu toe alleen lichte tuchtsancties uit. “We konden niet anders om het onderzoek niet te schaden", zegt Sels daar zelf over.

De KU Leuven heeft zich nooit burgerlijke partij gesteld omdat ze dan moet bewijzen dat ze schade heeft geleden. De universiteit kreeg veel kritiek voor die beslissing.

In ‘Knack’ liet Sven Mary als advocaat van de nabestaanden optekenen dat hij de KU Leuven aansprakelijk wilde stellen. “De rol die de universiteit vandaag speelt, zit de vader van Dia ongelooflijk dwars”, klinkt het. “Hij begrijpt niet waarom rector Sels zijn handen in onschuld blijft wassen. En hij stelt zich terecht de vraag: wat als mijn zoon niet Sanda Dia, maar Jan Peeters had geheten en hooggeplaatste vrienden had? Had de universiteit dan andere beslissingen of andere standpunten ingenomen?”

Open brief

Sels had eerder in een open brief aangegeven dat de studentendopen herbekeken moesten worden. In 2019 werd al een verscherpt doopcharter opgesteld dat komaf moest maken met de doop als vernedering.

“Maar vandaag moeten we een stap verder gaan”, klinkt het. “Dat beeld van een stoet over de grond kruipende, besmeurde jongvolwassenen is niet meer van deze tijd. In essentie is een doop een verwelkoming. Bij een doop krijg je een peter en een meter, word je opgenomen in een gemeenschap. Een doop moet een steun zijn voor een nieuwkomer en dat staat haaks op het soort alfa-prestatie die het vandaag geworden is.”

“Beklaagden zijn vergeving waard”

In de brief ging Sels ook in op de kritiek die hij kreeg. “Natuurlijk begrijp ik goed dat wie voortgaat op de informatie van vandaag onze beslissingen van toen laks, zwak of fout vindt. Maar dat beeld dat vandaag gecreëerd wordt? Neen, daar verzet ik me tegen.”

Volgens hem waren de afkeuring en het afgrijzen rond de zaak meer dan terecht. “Maar de universiteit heeft gekozen voor een aanpak waarmee we de beklaagden ook blijven zien als mensen die kunnen groeien en vergeving waard zijn.”

Sels zelf zat op het moment van het overlijden van Dia in Tokio. “Ik herinner mij goed het moment waarop iemand mij over de schouder komen toefluisteren is dat hij het niet gehaald heeft”, zegt hij in de reportage. “De tranen heb ik pas op mijn hotelkamer de vrije loop gelaten, maar de koude rilling was er meteen. Dit was absoluut de zwartste pagina uit mijn periode als rector.”

Hieronder ziet u alvast de trailer voor de Telefacts-reportage.



