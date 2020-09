KU Leuven start nieuw tuchtrechtelijk onderzoek naar overlijden Sanda Dia Redactie

04 september 2020

17u53 14 De KU Leuven start een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek naar de studenten die betrokken waren bij het doopritueel waarbij eind 2018 Sanda Dia (20) overleed. De universiteit ontzegt ook tijdelijk aan de betrokken studenten de toegang tot de gebouwen van de KU Leuven. Zij krijgen tot het einde van het eerste semester van het nieuwe academiejaar geen toegang tot de universiteitsgebouwen. Dat meldt de KU Leuven.

De KU Leuven heeft eerder al een tuchtmaatregel opgelegd aan de studenten die betrokken waren bij de Reuzegom-doop van 4 en 5 december 2018. De betrokken studenten kregen - op basis van de informatie die toen beschikbaar was - een maatschappelijke taakstraf en moesten een paper schrijven. Critici noemden die tuchtmaatregelen te licht.

De universiteit heeft onlangs inzage gevraagd in het strafrechtelijk dossier. Dat verzoek is volgens de KU Leuven ingewilligd. "De universiteit maakt intussen gebruik van haar inzagerecht en is een nieuw tuchtrechtelijk onderzoek gestart", klinkt het.



Daarnaast heeft de KU Leuven ook beslist om de betrokken studenten tijdelijk de toegang tot de universiteitsgebouwen te ontzeggen. Die ingreep is bedoeld om "de onderwijsactiviteiten veilig en sereen te laten verlopen". "De betrokken studenten krijgen tot het einde van het eerste semester van het academiejaar 2020-21 geen toegang tot de universiteitsgebouwen en kunnen ook bij interactief afstandsonderwijs geen actieve rol opnemen. Zij krijgen wel de mogelijkheid tot het volgen van digitale lessen waarvoor geen contact met medestudenten vereist is", stelt de KU Leuven.

De universiteit geeft voorlopig geen verdere commentaar "om de sereniteit van de interne procedures en van de gerechtelijke procedure te bewaren".

Lees ook:

Zo’n tweehonderd actievoerders in Leuven voor ‘Justice for Sanda’: “Stop met de voorkeursbehandeling van elite”

UAntwerpen start intern tuchtonderzoek in zaak Reuzegom

Vijf verzoekschriften ingediend in de zaak Reuzegom: “Geen duidelijkheid over nieuwe timing”

RECONSTRUCTIE. De goed bewaarde geheimen van Reuzegom (+)

Vader van Sanda Dia spreekt voor het eerst: “België gaf me alles, Reuzegom nam me alles af” (+)