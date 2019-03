KU Leuven schorst student die dodelijke doop overleefde Redactie

25 maart 2019

19u10

De KU Leuven heeft de student die de dodelijke doop van studentenclub Reuzegom overleefde geschorst tot het einde van het academiejaar. Dat meldt zijn advocaat aan VTM NIEUWS.

De student lag na de doop zélf een tijd in het ziekenhuis. De jongeman is tot het eind van het academiejaar geschorst en kan dus geen examens afleggen, in juni of september. Zijn advocaat bekijkt of hij verdere stappen gaat ondernemen.