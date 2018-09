KU Leuven roept studenten op racisme te melden HA

13 september 2018

17u21

Bron: Belga 4 Rector Luc Sels (foto) van de KU Leuven zal studenten die zich al hebben ingeschreven voor het nieuwe academiejaar, een mail sturen waarin hij hen oproept feiten van racisme te melden aan het universitair meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag.

Het is een van de drie acties die de Leuvense universiteit onderneemt naar aanleiding van de onthullingen rond de ultrarechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden. "We trachten vooruitgang te boeken met een geduldige aanpak", aldus Sels. "Dit meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag is niet enkel bedoeld voor seksueel getinte feiten, maar ook voor racistische, haatdragende of andere foute boodschappen waardoor iemand zich in zijn integriteit bedreigd voelt", aldus Sels.

Sinds de 'Pano'-reportage liepen er volgens de rector op het meldpunt al meldingen binnen over studenten die betrokken zijn bij Schild & Vrienden.



"Studenten over wie we dergelijke klachten ontvangen, zullen worden uitgenodigd voor een grondig gesprek. We willen hierbij de aard van de problematiek detecteren en nagaan of er kan worden geremedieerd", zegt de rector nog. In dit stadium is van een tuchtprocedure tegen betrokkenen nog geen sprake.

De KU Leuven wil ook in overleg met de lokale politie met alle studentenclubs die in Leuven actief zijn een charter sluiten waarin ze verklaren de waarden, waar de KU Leuven voor staat, na te leven. "Een dergelijk charter sloten we reeds met studentenorganisaties en andere vrije verenigingen die aan de KU Leuven actief zijn, maar nog niet met de studentenclubs", aldus Sels.