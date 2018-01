KU Leuven: "Huis werd op tien jaar 23% duurder. Toch is wonen nu goedkoper" hr

18 januari 2018

14u39

Een gemiddeld huis in Vlaanderen werd volgens vastgoedspeler ERA Belgium de afgelopen tien jaar 23,1 procent duurder. Toch meent het bedrijf dat wonen in die periode net goedkoper is geworden.

De vastgoedspeler ontwikkelde met de KU Leuven de 'ERA-KU Leuven Vastgoedindex'. Die bekijkt de woningprijzen doorheen de tijd, maar de prijsinvloed van woonkarakteristieken kunnen worden weggecijferd. Zo kan men de prijsevolutie dan ook corrigeren om geen 'appelen met citroenen' te vergelijken.

Uit de data blijkt dat de gemiddelde - niet gecorrigeerde - verkoopprijs voor huizen vorig jaar met 4,9 procent is gestegen tegenover 2016 naar 260.267 euro. Gecorrigeerd gaat het om 2,94 procent. "In vergelijking met 2008 is het een prijsstijging van 23,1 procent. Maar, wanneer rekening gehouden wordt met alle variabelen, dan zijn de huizenprijzen de afgelopen tien jaar met slechts 15,7 procent gestegen" zegt CEO Iain Cook.

Inflatie

"Houden we bovendien rekening met de inflatie, dan zijn de werkelijke prijzen zelfs 3,4 procent goedkoper dan tien jaar geleden", vult vastgoedeconoom Sven Damen (KU Leuven) aan.

Bestaande appartementen stegen het afgelopen jaar volgens ERA met slechts 0,2 procent, naar gemiddeld 181.871 euro. Met de correctie gaat het om 1,3 procent. Volgens ERA ondervinden de appartementen concurrentie met nieuwbouw, die aan strengere wettelijke eisen voldoen.