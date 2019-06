KU Leuven opnieuw in top 100 van internationale universiteitsranking tvc

19 juni 2019

11u16

Bron: Belga 0 De KU Leuven staat opnieuw in de top 100 van de QS World University Rankings, een internationale universiteitsranking die sinds 2004 jaarlijks verschijnt. De universiteit prijkt als 80ste op de lijst voor het jaar 2020, een plaats hoger dan het jaar voordien, meldt ze vandaag op haar website.

De ranglijst wordt opgesteld op basis van verschillende parameters, met de academische reputatie als belangrijkste. Die wordt bepaald aan de hand van de mening van meer dan 94.000 academici wereldwijd. Voorts spelen onder meer het gemiddeld aantal citaties per faculteit, het gemiddeld aantal studenten per academisch personeelslid en het aandeel internationale onderzoekers en internationale studenten mee.

De KU Leuven is de hoogst gerangschikte Belgische universiteit in de lijst, en de enige in de top 100. De Universiteit van Gent, de Université catholique de Louvain (UCL) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) staan nog in de top 200, respectievelijk met een 130ste, 167ste en 195ste plaats.

Ik ben trots dat het werk van onze onderzoekers en onze sterke academische reputatie tot ver buiten de landsgrenzen bekend zijn Luc Sels

De Universiteit van Antwerpen (UA) valt als 223ste buiten de top 200, zoals ook de Université Libre de Bruxelles (ULB) die op de 251ste plaats staat. De Université de Liège staat op de 429ste plaats, en de Université de Mons krijgt als ranking 591-600 mee.

"Ik ben trots dat het werk van onze onderzoekers en onze sterke academische reputatie tot ver buiten de landsgrenzen bekend zijn", reageert Luc Sels, rector van de KU Leuven. "Het bevestigt ook dat we met ons Strategisch Plan op de goede weg zijn", zegt hij, verwijzend naar het beleidsplan met vijf langetermijnprojecten dat hij ontwikkelde na zijn aantreden in augustus 2017.

De internationale top tien van beste universiteiten wordt gedomineerd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse universiteiten Massachusetts Institute of Technology, Stanford University en Harvard University vormen de top drie, de Britse University of Oxford volgt meteen daarna.