KU Leuven-onderzoeker: “Mogelijk nog tot najaar 2021 coronamaatregelen blijven volgen” HAA

02 oktober 2020

22u04

Bron: Belga 12 Coronavirus Volgens Corinne Vandermeulen, hoofd van het vaccinologiecentrum van de KU Leuven, zullen we de coronamaatregelen waarschijnlijk nog tot in het najaar van 2021 moeten blijven volgen. Dat zei ze donderdag in een gesprek met ROB TV, en herhaalt ze vrijdag aan Belga.

"Handen wassen, afstand houden, mondmaskers dragen: we zullen het waarschijnlijk nog tot in het najaar van 2021 moeten blijven doen", zegt Corinne Vandermeulen, hoofd van het vaccinologiecentrum van de KU Leuven. Dat centrum zal samen met het Rega-instituut instaan voor de eerste klinische studie van het Leuvense vaccin tegen het coronavirus.

Vaccins

"Met het Leuvens vaccin zitten we nu nog in de preklinische fase", legt Vandermeulen uit. Dat betekent dat de laatste dierstudies en nodige labotesten van het vaccin momenteel uitgerold worden. Daarna starten de klinische testen in drie fasen: "In fase 1 en 2 testen we bij een beperkte groep mensen het opwekken van een immuunreactie, de testen in fase 3 gebeuren op een grotere groep en evalueren de werkzaamheid.”



Vandermeulen hoopt eind januari 2021 te kunnen starten met fase 1. "Andere kandidaat-vaccins, zoals het Oxford-vaccin waar veel over gesproken wordt, zitten nu al in de derde fase. Zij hadden ook al bepaalde technologie voorhanden, waar ze op konden voortbouwen."

Het is heel moeilijk te zeggen wanneer Covid-vaccins beschikbaar zullen zijn voor iedereen Corinne Vandermeulen van de KU Leuven

Zo'n 1,5 miljoen dosissen van dat Oxford-vaccin zouden in maart beschikbaar zijn in België. De verdeling van die vaccins zal een fameuze logistieke operatie worden.

Resultaten

"Gezondheidswerkers, personen ouder dan 65 en personen met chronische aandoeningen krijgen voorrang bij die verdeling, maar alles hangt echt nog af van de resultaten van de klinische testen. Als we in fase drie merken dat ouderen bijvoorbeeld anders reageren op het vaccin, moeten we de verdeling misschien aanpassen. Het is daarom heel moeilijk te zeggen wanneer Covid-vaccins beschikbaar zullen zijn voor iedereen. Het kan dus goed zijn dat we nog een lange tijd met de coronamaatregelen gaan moeten leven", aldus Vandermeulen.

