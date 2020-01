KU Leuven gaat brouwers van de toekomst opleiden SVM

23 januari 2020

AB InBev investeert in een nieuwe leerstoel aan de KU Leuven. Met de financiële steun zal de universiteit vanaf september een internationaal postgraduaat in mouten en brouwen inrichten. Het is eerder uitzonderlijk dat een leerstoel -een schenking aan een universiteit- naar een effectieve opleiding gaat. De meeste leerstoelen gaan naar onderzoek.

Met het programma mikt de universiteit op Leuvense, nationale én internationale studenten met een masterdiploma (bio)ingenieurswetenschappen of exacte wetenschappen. De Engelstalige opleiding duurt één jaar en bestaat uit tien vakken, die gegeven worden door experten van de KU Leuven. Ze worden daarbij telkens aangevuld met een expert uit de industrie.

“We willen de studenten de kans geven om diepgaande theorie te koppelen aan praktijkervaring en kennis op industriële schaal. Vooral dat laatste is uniek in Europa”, zegt professor Christophe Courtin. De man is naast leerstoelhouder ook een van de academische verantwoordelijken van het nieuwe postgraduaat.

Lange samenwerking

AB InBev en KU Leuven werken al meer dan tien jaar intensief samen op vlak van onderzoek naar gist en fermentatietechnologie. Recent kwamen daar ook andere domeinen bij, zoals granen en membraantechnologie.

“Het postgraduaat zal gebaseerd zijn op ons onderzoek naar gisten, granen en processing in de context van mouterij en brouwerij”, voegt collega-professor Kevin Verstrepen toe. “Door studenten een solide wetenschappelijke en praktische kennis van het ganse mout- en brouwproces te geven, zal het postgraduaat dat onderzoek nog versterken en zorgen voor een verdere internationale uitstraling ervan.”

Verplichte online cursus

De groep van Verstrepen ontwikkelde recent ook een grootschalige, gratis toegankelijke online cursus over de wetenschap achter bier brouwen. Deze cursus start op 24 februari en is verplicht voor alle studenten die het postgraduaat willen volgen. Op die manier starten alle studenten in september aan het postgraduaat met eenzelfde basiskennis.

Bart Grieten is de Belg die aan het hoofd staat van alle 32 AB InBev-brouwerijen in Europa. “Wisselwerking met jongeren is cruciaal”, stelt hij. “De frisse blik van de jeugd daagt ons uit om onze brouwprocessen te vergroenen. De opleiding heeft één doel: het erfgoed én de toekomst van hoog kwalitatief Belgisch bier garanderen.”

