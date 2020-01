KU Leuven en Universiteit Antwerpen laten studenten niet langer naar China vertrekken ADN

23 januari 2020

18u10

Bron: Belga 0 Ook Belgische universiteiten treffen maatregelen tegen het gevreesde coronavirus. De KU Leuven laat momenteel geen studenten naar China vertrekken. Ook de Universiteit Antwerpen heeft vandaag een uitreisverbod afgekondigd. Studenten van de Universiteit Gent mogen voorlopig wel nog afreizen naar China.

"Het gaat om zeven studenten die kortelings wilden vertrekken voor een studieperiode in China”, meldt Bregt Van Hoeyveld van de persdienst van de KU Leuven. “Op basis van een inschatting van de risico's werd deze verblijven geschrapt. Aan de studenten die momenteel al in dat land verblijven, werden veiligheidsadviezen gestuurd met betrekking tot onder meer hygiëne en contact met andere personen", aldus nog Van Hoeyveld.

De Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) kondigt eveneens een uitreisverbod af voor haar eigen studenten en voor onderzoekers die de komende tijd naar China zouden afreizen, bijvoorbeeld in het kader van een stage, uitwisseling of onderzoeksproject. Voor Chinese studenten of onderzoekers die naar ons land zouden komen, wacht de universiteit eventuele maatregelen van de Chinese en/of Belgische overheid af.

Volgens de UAntwerpen worden door de maatregel op korte termijn slechts een handvol studenten getroffen. Het gaat onder meer om drie studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie die uitgerekend in Wuhan in een ziekenhuis stage zouden gaan lopen. “Het spreekt voor zich dat we zo’n risico niet gaan lopen, ze zouden trouwens momenteel de stad niet in geraken”, zegt UAntwerpen-woordvoerder Peter De Meyer. “We zijn volop bezig met een alternatieve stage uit te stippelen.”

Niet teruggeroepen

Moest de crisissituatie tot de zomer aanhouden, komen er wel tientallen studenten van de Antwerpse universiteit in de problemen. “Voor hen wachten we in ieder geval momenteel nog voor we vliegtickets en dergelijke boeken”, zegt De Meyer.

In China bevinden zich momenteel ook nog enkele studenten. “Zij worden voorlopig niet teruggeroepen”, aldus De Meyer. “We volgen de situatie wel van nabij en kijken ook naar het advies van Buitenlandse Zaken.” Op het vlak van onderzoekers in China of die van plan waren naar China te reizen, beschikt de universiteit nog niet over alle gegevens. Chinese studenten en onderzoekers die zich momenteel in Antwerpen bevinden, kunnen gewoon blijven.

Gentse studenten mogen wel nog afreizen

Studenten van de Universiteit Gent mogen voorlopig wel nog afreizen naar China, ondanks de uitbraak van het coronavirus. “We houden nauwlettend het reisadvies van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken in het oog en we houden ons voorlopig aan hun aanbevelingen en leggen nog geen reisbeperking op”, meldt de universiteit.

De universiteit heeft studenten en personeel die momenteel in China verblijven, gecontacteerd met enkele aanbevelingen. Zo moeten hygiënemaatregelen strikt worden toegepast en bij ziektesymptomen onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.

Indien de FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies formuleert, zal de universiteit dat volgen.