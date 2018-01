KU Leuven en UCL starten project om oude bibliotheekcollecties weer samen te brengen LVA

23 januari 2018

02u13

Bron: Belga 0 De KU Leuven en UCL zijn gestart met een project om de oude academische bibliotheekcollectie die na de splitsing van de universiteit in 1968 werd verdeeld digitaal weer bij mekaar te brengen. Dat zei vicerector Bart Raymaekers van de KU Leuven maandagavond in Leuven in zijn inleiding tot de première van de documentaire 'Leuven '68' van Fonk Producties.

"Deze oude boeken blijven fysiek bij een van de universiteiten, maar ze worden momenteel gedigitaliseerd, zodat ze op termijn opnieuw één geheel zullen vormen voor wie hen consulteert", aldus Raymaekers, die dit als voorbeeld gaf voor de vaststelling dat beide universiteiten "weer organisch naar mekaar aan het toegroeien zijn". Op een recente vergadering met de UCL werd ook onder de meer de mogelijkheid onderzocht om in de toekomst gezamenlijk eredoctoraten uit te reiken.

De documentaire 'Leuven '68' reconstrueert aan de hand van historisch beeldmateriaal chronologisch de woelige jaren 60 in Leuven met de studentenopstanden in 1966 en 1968, die in februari 1968 uiteindelijk tot de val van de regering leidden en de splitsing van de Leuvense universiteit. De film is een remake van 'Het grote ongenoegen' van Edward De Maesschalck uit de jaren 80. De documentaire wordt eind maart als dvd uitgebracht. Fonk Producties is een onderdeel van de vzw Fonk die ook Cinema Zed, het Internationaal Kortfilmfestival, Docville, Dalton Distribution en dergelijke onder zijn hoede heeft.