KSA in rouw na overlijden Bram (25): "We verliezen een echte topkerel" Mathias Mariën en Jelle Houwen

13 oktober 2018

10u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 "Met Bram verliezen we een absolute topkerel. Hij stond altijd voor iedereen klaar en lééfde voor de KSA. We zullen hem enorm missen." Jeugdbeweging KSA in Koolkerke, vlakbij Brugge, is in diepe rouw na het plotse overlijden van Bram Vantorre. De 25-jarige Bruggeling kwam om het leven bij een zwaar verkeersongeval en laat een grote leegte na. Zijn KSA-vrienden plannen een wake om de herinnering aan hun vriend levendig te houden.

Het is met gebroken stem dat hoofdleider Robin Van De Water vertelt over het noodlottig ongeval van één van zijn beste vrienden. “Het was een enorme shock voor ons allemaal”, getuigt Robin. “Bram was altijd de goedlachse, vrolijke kerel in de groep. Als je een slechte dag had, kon hij je met één opmerking opbeuren. Eigenlijk was het onmogelijk om géén vriend te zijn met Bram. Ruzie maken met hem was al helemaal geen optie. We zullen hem herinneren als een echte topkerel.” Over de omstandigheden van het ongeval weten ook zijn vrienden geen details. Vast staat dat Bram woensdagavond de controle over het stuur van zijn motor verloor in Maldegem. De 25-jarige Bruggeling belandde in de gracht en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Gisterenochtend verloor hij de zware strijd.

Orgaandonor

Zijn familie nam meteen na het overlijden van Bram de moedige beslissing om aan orgaandonatie te doen. Voor zijn vrienden is dat geen verrassing. “Typisch Bram. Als hij maar mensen kon helpen. Zo was hij nu eenmaal”, haalt hoofdleider Robin goede herinneringen op. “Deze zomer hadden we het er toevallig nog over op een festival. ‘Als er met mij iets gebeurt, mogen ze mijn organen hebben’, zei Bram vol overtuiging. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat het zo snel moet gebeuren. Nogmaals, het was écht een fantastische kerel en vriend.”

Bij de KSA kwamen ze gisterenavond nog samen om herinneringen op te halen. “Dat zijn alleen maar goede. Weet je, de vraag is effectief gesteld of we niks konden vinden dat beter kon aan Bram. Maar eerlijk? We vonden helemaal niks. Hij lééfde voor de KSA. Bram was dan ook enorm geliefd bij de kinderen”, zeggen zijn KSA-vrienden. De Bruggeling was dan ook nauw betrokken bij de organisatie. Het was de stuwende kracht die vaak met goede ideeën en oplossingen kwam. “De kerel die bij alles en iedereen geliefd was”, is de meest gehoorde omschrijving.

Wake organiseren

Zijn plotse overlijden laat hoe dan ook een diepe indruk na op zijn familie en vrienden. “We zullen de komende dagen nog een wake organiseren om Bram te eren. Op zijn begrafenis zijn we van plan om in uniform te gaan. Zijn familie vond dat trouwens een goed idee. Zijn hart en ziel lagen bij de KSA. Hij was hier al van kleins af. Mensen die nu leider zijn, hebben Bram zélf nog als leider gehad. Ze groeiden met elkaar op als één familie. Zijn overlijden is voor iedereen verschrikkelijk hard om dragen”, getuigt Robin Van De Water.

Ondertussen werd beslist om de geplande activiteiten gewoon te laten doorgaan. “Bram zou het niet anders gewild hebben. Het is het laatste dat we voor hem kunnen doen.” Voor de KSA-groep is het al de tweede leider die ze verliezen. Tien jaar geleden kwam leider Hans al om het leven bij een ongeval.