Kruispunt N49 Maldegem gaat definitief dicht na ongeval waarbij 4 doden vielen mvdb

23 augustus 2018

21u01

Bron: Belga - VRT - VTM 0 Het kruispunt Celieplas op de N49 in Adegem (Maldegem) en Sint-Laureins gaat in oktober dicht. Dat melden VTM en VRT en wordt bevestigd door burgemeester van Maldegem Marleen Van den Bussche (CD&V). Deze zomer kwamen nog vier mensen om het leven bij een zwaar ongeval op het kruispunt.

Daarna wilden alle betrokken gemeenten Sint-Laureins, Maldegem en Eeklo het kruispunt dicht. De burgemeesters zijn dan ook zeer tevreden dat dit nu effectief gaat gebeuren.



Wie in de toekomst op de expresweg rijdt, zal enkel nog rechtdoor kunnen rijden ter hoogte van Maldegem en Sint-Laureins. De verkeerslichten worden er weggenomen en de kruising verdwijnt. Later komt er wel een voetgangers- en fietsersbrug.



De bestuurder van een vrachtwagen had op 31 juli de rij wachtenden niet gezien en knalde vanachter in op de file aan het kruispunt. Een grootmoeder (60), een moeder (37) en haar twee kinderen (beiden drie) uit Kaprijke kwamen om het leven. De trucker uit Lokeren was niet onder invloed van alcohol of drugs. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Het parket vroeg de aanhouding van de man, wegens onopzettelijke doodslag. Hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.