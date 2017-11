Kruishoutem en Zingem keuren fusie goed en stellen logo Kruisem voor Ronny De Coster

De fusie van de Oost-Vlaamse gemeenten Kruishoutem en Zingem is een feit: de gemeenteraden van de twee gemeenten hebben definitief beslist dat ze na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar opgaan in de fusiegemeente Kruisem.

Meteen na de gemeenteraden is ook het logo van Kruisem onthuld.

Het logo is uitgevoerd in groen en blauw. “Groen vertegenwoordigt het landelijk karakter van Kruisem én was zowel present in het bestaande logo van Zingem als van Kruishoutem. En blauw symboliseert het vertrouwen waarmee beide gemeentes de fusie opstarten en ook het vertrouwen waarmee ze de toekomst als Kruisem tegemoet zien”, zegt ontwerper Steven Neirynck van het Kruishoutemse reclamebureau Mink.

Droedel

Het beeldmerk is samengesteld uit een droedel. XM (kruis + “em”) is een moderne, verkorte schrijfwijze van Kruisem, die verwijst naar de samenvoeging van KRUIShoutem en ZingEM.”

In het kruis op het logo kan je ook een windmolen herkennen. De “m” visualiseert Kruisem als poort van de Vlaamse Ardennen en verwijst ook naar de typische gemetselde rondbogen uit de vele kastelen en hoeves in deze streek”, verduidelijkt de bedenker.

Het nieuwe logo, dat vanaf 1 januari 2019 prijkt op het drukwerk, het rollend materieel en de vlaggen van Kruisem, is voorgesteld op een feestelijke happening voor het personeel en de mandatarissen van de twee betrokken gemeenten.