Kruidvat roept chocoladen zeevruchten terug TTR

11 mei 2018

11u08

Bron: Belga 0 Winkelketen Kruidvat roept chocoladen zeevruchten van The Belgian Chocolate Group terug vanwege een te hoog gehalte van vetzuuresters van glycidyl. De consumenten kunnen het product terugbrengen naar het verkooppunt waar het zal worden terugbetaald, klinkt het in een persbericht.

Het gaat om de Belgian Harvest Belgian Seashells in verpakkingen van 500 gram, met de lotcode 92510 en de minimale houdbaarheidsdatum 22/01/2020. De pralines werden verkocht vanaf 25 april.

"Uit kwaliteitscontrole bij een van onze leveranciers is gebleken dat een aangeleverde grondstof niet conform is betreffende de toegelaten waarde aan vetzuuresters van glycidyl", klinkt het. "Daarom is in samenspraak met het FAVV beslist dit product terug te roepen van bij de consument."

Glycidylesters van vetzuren worden geproduceerd bij de raffinage van plantaardige oliën en vetten. De consumptie ervan in grote hoeveelheden en gedurende een lange periode zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Er is geen onmiddellijk risico in geval van eenmalige consumptie.

Aan de consumenten wordt gevraagd om de pralines niet meer te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze terugbetaald zullen worden. Meer info via info@thebelgian.com of 014258526.