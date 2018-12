Kritische verkozenen sp.a Antwerpen leggen zich neer bij beslissing, maar nog geen derde schepen gevonden TT

25 december 2018

15u47

Bron: Belga 0 Na de woelige stemming bij sp.a Antwerpen over het bestuursakkoord met N-VA en Open Vld lijken de socialisten stilaan de rangen te sluiten. De drie verkozen gemeenteraadsleden die tegen het akkoord stemden en na afloop niet wisten wat hun houding zou zijn in de toekomst, hebben nu in verschillende bewoordingen toch aangegeven zich neer te leggen bij de meerderheid.

Bij Vlaams parlementslid en voormalig schepen Güler Turan leek het verzet het grootst, maar in een Facebookbericht stelt ze dat ze "als democraat de goede discussie en het resultaat die uit onze ledenvergadering kwam omarmt". Turan wil naar eigen zeggen "kritisch maar constructief" haar rol in de gemeenteraad opnemen, "klaar om overtuigd te worden van de verbinding in het belang van onze stad en haar inwoners".

Ook Hicham El Mzairh laat via zijn Facebookpagina weten dat hij zich "loyaal neerlegt bij de keuze van de overgrote meerderheid van de leden" om in de coalitie te stappen. "Wat ik afgelopen zaterdag gezien heb tijdens onze algemene ledenvergadering maakt mij als sp.a'er trots", zegt hij. "Het was een demonstratie van partijdemocratie en vrijheid van meningsuiting die wij nooit eerder in onze partij hadden gezien." De derde verkozene, Karim Bachar, was zaterdag al het minst hard in zijn verzet en gaf aan dat hij de hele gemeenteraadsfractie aan hetzelfde zeel wil zien trekken.

De beoogde ruime meerderheid van N-VA, sp.a en Open Vld van 31 op 55 zetels lijkt op die manier - althans voorlopig - gered. Sp.a moet wel nog steeds een naam op haar derde schepenpost plakken. Tom Meeuws, al schepen van onder meer Sociale Zaken, neemt de bevoegdheid van voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten er voorlopig bij.