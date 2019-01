Kritisch rapport over Belgisch luchtvaartbeleid : "Vliegroutes werden aangepast op basis van dubieuze criteria" AW

25 januari 2019

06u58

Bron: Belga 0 De routes waarlangs vliegtuigen vertrekken en landen op Brussels Airport zijn de voorbije twee decennia "vaker dan normaal aangepast". Al te vaak gebeurde dat op basis van "dubieuze criteria", en zonder de impact die de aanpassing zou hebben op overlast voor omwonenden grondig te analyseren. Dat schrijven De Standaard en Le Soir naar aanleiding van een nieuw rapport over het luchtvaartbeleid van ons land.

Het rapport is van de hand van het Franse adviesbureau Envisa en moest de problematiek van de geluidsoverlast rond de luchthaven van Zaventem 'objectiveren'. Het kwam er in opdracht van minister van Mobiliteit François Bellot, die door de Brusselse rechtbank verplicht werd zo'n studie te laten maken. Het vonnis kwam er in de nasleep van de plannen van het Brussels Gewest om luchtvaartmaatschappijen die de lokale geluidsnormen overschrijden, te beboeten.



Talrijke kwaaltjes

Het eerste deel van die 'objectivering' is afgerond. Het werd een waslijst van de vele kwalen die het Belgische luchtvaartbeleid de voorbije jaren parten hebben gespeeld. Zo is er kritiek op de macht die de ministers van Mobiliteit hebben om in te grijpen in de vliegroutes. Dat zijn operationele beslissingen die in veel andere landen genomen worden door administraties, klinkt het.

Het gevolg is dat veel aanpassingen in België gebeuren op een arbitraire manier, vooral gebaseerd op onvrede van omwonenden en zonder grondige analyse van de bredere impact. Ook de rechtbank in België grijpt volgens het rapport op een arbitraire manier in, zonder onderzoek naar de globale impact.

Belgisch beleid

Evenmin komt de verdeling van bevoegdheden in België het luchtvaartbeleid ten goede. "Er is geen nationaal beleid voor een van de belangrijke strategische economische sectoren in België", concluderen de onderzoekers. Daarnaast wordt er slecht samengewerkt.

Tot slot krijgt ook Vlaanderen een veeg uit de pan, met "een ­falend" beleid van ruimtelijke ordening, dat ongepaste ontwikkelingen' rond de luchthaven toeliet".