Kritiek op Unibet als nieuwe shirtsponsor van Club Brugge: “Hoe rijm je dit met de waarden van de club?” LH

26 juni 2019

16u58

Bron: Belga 0 Komend seizoen zal het logo van gokbedrijf Unibet prominent op het shirt van Club Brugge prijken. “Een kwalijke zaak”, oordeelt VAD, het Vlaams expertisecentrum voor onder meer gokverslavingen. Het merk Unibet zal niet op de shirts van de jeugdploegen staan, en ook niet op kindershirts gedrukt worden, verdedigt Club Brugge zich.

Unibet sierde vorig seizoen al de mouw van de Brugse shirts, maar komt nu frontaal op het shirt van Club. "Zowat alle ploegen uit de eerste divisie worden gesponsord door online gok- en casinobedrijven, maar dat een ploeg als Club Brugge dit nu frontaal plaatst is niet goed", zegt Marijs Geirnaert, directeur van het expertisecentrum voor verslavingen zoals gokken. "Dit is echt een kwalijke zaak. Dergelijke shirtsponsoring zou niet mogen.”

Volgens Geirnaert zet de shirtreclame mensen aan tot gokken, wat op zijn beurt tot gokverslaving kan leiden. Ook het feit dat kinderen rondlopen met de shirts vindt ze niet kunnen. De gokbedrijven hebben onderling afspraken gemaakt om geen reclame gericht op jongeren te maken. "Maar door die shirts doen ze dat indirect wel. Ze omzeilen zo hun eigen afspraken. Er zou hier wetgeving over moeten komen".

Veel kritiek op sociale media

Kritiek op de sponsorkeuze van Club Brugge sijpelt ook door op sociale media, ook van supporters. “Een voetbalclub die een gokbedrijf neemt als sponsor. What´s next? de prostitutiesector? De wapenhandel?”, reageert Steven Van de Walle. “Zeer ontgoochelend om mijn favoriete club voortaan met shirtreclame te zien rondlopen van een gigant uit de wereld van de sportweddenschappen. Hoewel legaal zijn die een vergif voor de sport en de maatschappij. Hoe rijm je dit met de waarden van de club?”, aldus een andere supporter. Ook econoom Geert Noels reageerde via Twitter: “Een dikke middelvinger naar Operatie Propere Handen.”

In een reactie zegt Club Brugge dat met Unibet eerder al is besloten om het merk niet te tonen op de shirts van de jeugdploegen. In de plaats zal de boodschap No Heart/No Glory te zien zijn, de slogan van de Club Brugge Foundation. "Het merk Unibet wordt ook niet gedrukt op kindershirts en in onze communicatie vermelden we altijd dat spelen op Unibet voorbehouden is aan meerderjarigen en segmenteren we onze boodschappen waar mogelijk", klinkt het in Brugge.

