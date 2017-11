Kritiek op "traag" ingrijpen Brusselse politie bij rellen, Jambon is "verbaasd dat niemand is opgepakt" SVM

12u02

Bron: VTM NIEUWS/Belga 0 BELGA "Het verbaast mij dat de politie van alles vaststelt, maar niemand heeft opgepakt. Ze konden ze in de kraag vatten." Zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bij VTM NIEUWS na de rellen gisteravond in Brussel.

In een aantal media klonken eerder al kritische geluiden over het optreden van de Brusselse politie. Een aantal handelaars deden bij de VRT hun beklag over het feit dat de politie te traag tussenbeide kwam toen hun winkels werden geplunderd, in de Franstalige media vallen dan weer getuigen te horen die vinden dat de politie te snel tussenkwam aan het Beursplein. "We nemen beide bedenkingen mee in de evaluatie die we van de gebeurtenissen zullen maken", zegt commissaris Olivier Slosse.

"Legitieme vragen"

"Het gaat in beide gevallen om legitieme vragen en bedenkingen waar we zeker niet doof voor willen blijven", klinkt het. "We zullen die meenemen en bekijken in onze debriefing. Wel is het zo dat we in dergelijke omstandigheden eerst de orde willen herstellen zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Op een bepaald moment werd immers ook de brandweer bekogeld en kon zij haar werk niet doen. Van zodra het veilig is, kunnen we verdergaan en de andere materiële zaken beveiligen. Maar we begrijpen en betreuren natuurlijk dat een aantal mensen zich bedreigd gevoeld hebben."

"Verrast door intensiteit en snelheid"

Volgens de politie was ze gisteravond wel degelijk voorbereid op feestvierders en eventuele rellen. "Bij dergelijke gelegenheden bestaat altijd het risico dat de zaak uit de hand loopt. Er was vanaf 20 uur dan ook een peloton van onze interventiedienst op het terrein aanwezig, met een sproeiwagen en versterking van het interventiekorps van de federale politie. In de loop van de avond hebben we onze tussenkomst opgeschaald met een bijkomend peloton en kregen we versterking uit twee andere Brusselse politiezones. Na middernacht stuurde de Antwerpse politie ook twee secties in versterking. Maar we zijn wel verrast geworden door de intensiteit en de snelheid waarmee een aantal mensen geplunderd hebben."

Hoe groot de ravage was na de rellen ziet u in onderstaand filmpje. “Alles is kapot”, reageerde Frieda aangeslagen bij VTM NIEUWS. “Er zal nog eens een Vlaamse winkel uit de stad verdwijnen. Ik kan dat niet blijven volhouden, met al dat krapuul dat hier rondloopt. Ik weet niet meer wat ik moet doen.