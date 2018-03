Kritiek op taxiprotest? "Vrije meningsuiting weegt zwaarder door dan wegcode", reageert politie HA

27 maart 2018

12u43

Bron: VTM NIEUWS, Twitter 0 Protesterende taxichauffeurs veroorzaken vandaag veel verkeersellende in en rond Brussel. Op sociale media vragen mensen zich af of de acties niet strafbaar zijn.

De voertuigen blokkeren immers de weg en internauten zijn bezorgd dat een vlotte doorgang van bijvoorbeeld hulpdiensten op die manier in het gedrang komt. Een twitteraar legde een foto van het Vlaams Verkeerscentrum voor aan de politie, met daarbij de vraag: is dit geen inbreuk op de wegcode? Op de afbeelding is een blokkade te zien aan het einde van de E40 richting Brussel, aan het begin van de Keizer Karellaan.

Volgens de Brusselse politie doen de taxichauffeurs niks strafbaars. Ze antwoordt op de tweet dat het recht op vrije meningsuiting zwaarder doorweegt dan de wegcode. "Onze ploegen zijn in de weer om ervoor te zorgen dat er overal een doorgang mogelijk blijft", klinkt het op Twitter. Bovendien laten de taxichauffeurs overal één rijstrook vrij. "Nergens wordt het verkeer volledig geblokkeerd. De interventies verlopen niet anders dan tijdens een 'gewone ochtendspits'", aldus nog de politie.

