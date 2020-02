Kritiek op Rode Kruis-campagne: ‘Hoe kunnen jullie mensen met overgewicht zo stigmatiseren?’ DBA

07 februari 2020

22u04

Bron: De Morgen 18 Het Rode Kruis krijgt kritiek voor de inzamelingscampagne tegen de hongersnood in Afrika. Door een beeld van een dikke blanke man te gebruiken, bezondigt de organisatie zich aan ‘fatshaming’, klinkt het.

“Terwijl wij onze buik rond eten, dreigt die van 41 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika op te zwellen door een voedselcrisis. We moeten nú ingrijpen om een humanitaire ramp te vermijden.” Zo luidt de campagne die Rode Kruis Vlaanderen gisteren lanceerde.

Terwijl wij onze buik rond eten, dreigt die van 41 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika op te zwellen door een voedselcrisis. We moeten nú ingrijpen om een humanitaire ramp te vermijden.



🍽️ Help ons helpen en doe een gift op https://t.co/rO1q1lrHc3 🍽️#EenBuikVoorEenBuik pic.twitter.com/rlq4ZH1ZOu RodeKruis-Vlaanderen(@ RodeKruisVL) link

Bij die campagne hoort ook een afbeelding die verschillende mensen in het verkeerde keelgat schiet. Op het beeld zijn immers een zwart kindje met een hongerbuik te zien maar ook een zwaarlijvige blanke man, beiden naakt.

Dat beide zo tegenover elkaar geplaatst worden, is niets minder dan bodyshaming, oordelen heel wat mensen op sociale media. “Jullie campagne is schandalig. Hoe kunnen jullie mensen met overgewicht zo stigmatiseren?”, klinkt het onder meer. “Het Rode Kruis moet zichzelf dringend herdenken, en dat moet niet door te choqueren”, schrijft iemand anders.

Stigmatiseren

Op Twitter reageert Het Rode Kruis op de kritiek. “We zijn er ons van bewust dat een heel aantal mensen zich geviseerd voelt door deze campagne en dat spijt ons ten zeerste. We kozen voor een campagne die de aandacht van mensen trekt, maar het is absoluut niet de bedoeling om mensen met overgewicht te stigmatiseren.”

Het Rode Kruis erkent dat overgewicht in het Westen niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de voedselschaarste in zuidelijk Afrika. “Onze campagne is puur visuele metafoor van de “rijkdom” hier ten opzichte van de 41 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika die kreunen onder tekort aan eten.”

We zijn er ons van bewust dat een heel aantal mensen zich geviseerd voelt door deze campagne en dat spijt ons ten zeerste. We kozen voor een campagne die de aandacht van mensen trekt, maar het is absoluut niet de bedoeling om mensen met overgewicht te stigmatiseren. 1/2 RodeKruis-Vlaanderen(@ RodeKruisVL) link