Kritiek op politieoptreden in Charleroi zwelt aan: parlement komt volgende week bijeen

De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie komen volgende week samen over het politieoptreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi waarover beelden zijn opgedoken . De beelden uit 2018 tonen hoe agenten een Slovaakse man in bedwang houden en hoe een agente de hitlergroet brengt. De man overleed later in een ziekenhuis.