Kritiek op politieoptreden in Charleroi zwelt aan: parlement komt volgende week bijeen, Slovaakse regering “geschokt”

De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie komen volgende week samen over het hardhandige politieoptreden in een cel op de luchthaven van Charleroi in 2018. De pas woensdag opgedoken bewakingsbeelden van het incident tonen hoe agenten een Slovaakse man in bedwang houden en hoe een agente de hitlergroet brengt. De man overleed later in een ziekenhuis. De Slovaakse regering reageert intussen “geschokt” op de “wreedheid” van de betrokken Belgische agenten.