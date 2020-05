Kritiek op oproep elleboog te gebruiken bij drukknoppen verkeerslichten: “Hebt u dat ooit zelf al eens geprobeerd?” HR TT

07 mei 2020

08u59

Bron: Belga 52 Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) doet een oproep om de drukknoppen aan verkeerslichten te bedienen met de ellebogen en niet met de blote handen. Ze laat daarvoor duizenden stickers verspreiden. Maar de vraag stelt zich of die knopjes wel indrukbaar zijn met de elleboog.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert 1.600 kruispunten op Vlaamse gewestwegen die uitgerust zijn met verkeerslichten. Op deze kruispunten zijn 4.500 drukknoppen te vinden die de verkeerslichtenregeling beïnvloeden als voetgangers of fietsers willen oversteken.

Al deze drukknoppen krijgen nu een sticker die aangeeft om met de elleboog of een gebruiksvoorwerp de knop in te drukken in plaats van met blote handen. De Open Vld-minister stelt de stickers ook ter beschikking van lokale besturen voor de verkeerslichten in hun beheer met een drukknop voor fietsers of voetgangers.



Met die ingreep wil Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters de verdere verspreiding van het coronavirus afremmen. “Het indrukken van een bedieningsknop aan een verkeerslicht is zo'n doodnormale handeling dat we er soms zelfs niet meer bij nadenken”, zegt minister Peeters. “Net daarom willen we de mensen via deze sticker erop wijzen om niet met de blote handen de bedieningsknoppen aan te raken maar bijvoorbeeld wel met de elleboog. Bij bepaalde knopjes zal het iets moeilijker zijn om dit met de elleboog te doen maar zelfs dan nog zal de sticker zijn nut bewijzen en de voetganger aan het denken zetten dit niet te doen met de blote handen.”

“Hebt u dit al eens geprobeerd?”

Vraag is of het enkel bij bepaalde knopjes moeilijk zal zijn ze in te drukken met de elleboog. Wouter Florizoone van het Leuvense instituut Transport & Mobility vraagt zich op Twitter bijvoorbeeld af of minister Peeters “dit zelf al eens heeft uitgeprobeerd”. “Het enige wat je kan indrukken is het kleine drukknopje, een centimeter groot, binnen de blauwe lichtgevende rand. Dat lukt niet met een elleboog. En al zeker niet met een jas aan of kinderen achterop.”

Het Antwerpse fietscollectief Fiets de Stad nam de proef alvast op de som, en slaagde er effectief niet in het knopje in te drukken. Een aantal andere fietsactivisten wijst er dan weer op dat veel ‘bedelknoppen’ zo tegenover het fietspad en de kruisende weg geplaatst zijn, dat je er met je elleboog heel moeilijk aan kan zonder op de weg zelf te gaan staan.

Mevrouw de minister. Heeft u dit zelf ooit al eens uitgeprobeerd? Het enige wat je kan indrukken is het kleine drukknopje, een cm groot, binnen de blauwe lichtgevende rand. Dat lukt niet met een elleboog. En al zeker niet met een jas aan of kinderen achterop. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/LU7vlh5Mig Wouter Florizoone(@ wflorizoone) link

pic.twitter.com/6hPzlEaiJs Fiets de Stad(@ antwerpenize) link

misschien moet @LydiaPeeters het zelf eens proberen. Barslechte infrastructuur, ook zonder elleboog gevaarlijk. Durven jullie haar dat laten zien/doen @wegenenverkeer Fietsfronthasselt(@ FietsfrontH) link

Lees ook:

Zes gezinnen leggen de ‘exitpuzzel’ nu beperkt bezoek mag. “Mama moet kiezen: ons gezin of opa” (+)

Onze opinie. “Vanaf nu is het niet de politie die het afvlakken van de coronacurve bewaakt. Vanaf nu is het aan u” (+)

“Toen België mondmaskers zocht, kon ik er miljoenen leveren. Maar ik mocht niet” (+)