Kritiek op noodnummer 1722: “Hebben zelfs geen tijd om naar het toilet te gaan” Rob Van herck

11 maart 2019

13u12

Bron: VTM NIEUWS 8 Er komt heel wat kritiek op het noodnummer 1722 na het stormweekend. Verschillende mensen klagen aan dat ze urenlang niemand vastkregen op de noodcentrale. Een medewerker van de noodcentrale in Vlaams-Brabant schrikt daar niet van en klaagt de werkdruk aan. “We hebben zelfs geen tijd om naar het toilet te gaan, te eten of te drinken”, zegt hij anoniem aan VTM NIEUWS.

In Vlaams-Brabant alleen zijn er gisteren op de nummers 1722, 1733 en 112 ongeveer 1.200 oproepen binnengekomen, zegt de medewerker. “Er waren aan het begin van de dag slechts vijf mensen aanwezig. Van de FOD Volksgezondheid moeten twee van die mensen verplicht het nummer 1733 behandelen, en twee mensen staan verplicht op het nummer 112”, vertelt de medewerker.

Oververmoeid

Dat wil zeggen dat er maar één iemand de oproepen op het nummer 1722 kon behandelen. “Omstreeks 15 uur zijn er drie mensen bijgekomen, onder wie een iemand in opleiding die eigenlijk de telefoon nog niet mag opnemen”, gaat hij verder.



“Er zijn wel 4 à 5 sms’en rondgestuurd om extra mensen te zoeken, maar niemand antwoordt daar nog op. Iedereen is oververmoeid”, klinkt het nog.

Toilet

Volgens de medewerker is de situatie echt schrijnend. “Ik denk dat in Vlaams-Brabant makkelijk zeventig procent van de medewerkers op zoek is naar ander werk. Door onderbemanning, het niet kunnen opnemen van overuren of vakantiedagen en het constant ziek vallen van collega’s.”

Op de werkvloer resulteert dat personeelstekort in zeer moeilijke werkomstandigheden. “Het is heel druk, we hebben amper tijd om naar het toilet te gaan, te eten of te drinken. We krijgen de ene telefoon na de andere, zo zijn er verschillende soorten lijnen die zelfs niet beantwoord kunnen worden”, besluit de medewerker.

“Aanwerving niet makkelijk”

De minister van Binnenlandse Zaken gaf eerder vandaag al toe dat er werk is aan de bemanning van de noodcentrales. Die zijn nu voor 80 procent ingevuld. Om dat op te trekken, zijn per provincie 30 tot 33 nieuwe zogenoemde ‘calltakers’ nodig, zegt De Crem. “Maar de aanwerving is niet gemakkelijk”, zegt hij, “want ze hebben een speciaal statuut.”



Het nummer 1722 heeft sinds de activering zaterdag om 13 uur tot gisterenavond 20 uur in totaal 78.374 oproepen ontvangen. De meeste oproepen kwamen uit de provincies Oost-Vlaanderen (24.671), Antwerpen (22.112), Vlaams-Brabant (9.833) en Limburg (9.286).

Bekijk ook: