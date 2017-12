Kritiek op Kansspelcommissie: "Het Unizo van de goksector" Redactie

Bron: De Morgen, Het Laatste Nieuws 0 Joel Hoylaerts - Photo News "De Kansspelcommissie beschermt gokkers onvoldoende", stellen verslavingsexperts. Volgens hen faciliteert de overheidsinstelling de goksector eerder dan dat ze die controleert.

De Hoge Gezondheidsraad formuleert vandaag een advies over gokstoornissen. "Willen we de zorg voor spelers verbeteren, dan hebben we een goed beleid nodig. De werking van de Kansspelcommissie is daarin cruciaal", zeggen zeggen Marijs Geirnaert, directrice van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), en professor verslavingszorg Frieda Matthys (Vrije Universiteit Brussel). Beide dames zetelen in de werkgroep die het advies formuleerde.

Maar bij die werking van de commissie stellen ze zich vragen. Ze spreken over een dubbele rol. "Je verwacht dat deze overheidsinstelling alleen bezig is met het controleren van de goksector en de bescherming van spelers vooropzet", zegt Matthys. "Maar ze lijkt een soort van (ondernemersorganisatie) Unizo voor de goksector."

Peter Naessens, directeur van de Kansspelcommissie, spreekt van "pijnlijke verwijten". "Het is zeker niet zo dat wij niets hebben gedaan. Ons werk is door het online gokken wel complexer geworden, terwijl de overheid in het verleden te weinig steun heeft gegeven."

