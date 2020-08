Kritiek op HUMO-filmpje waarin ‘Marc Van Ranst’ schiet op barbecueënde Vlaams-nationalisten, Unia ziet geen strafbare feiten ADN

05 augustus 2020

18u43

Bron: Belga 46 Er komt kritiek op een filmpje van HUMO waarin acteur Kevin Janssens in de huid van viroloog Marc Van Ranst kruipt en schiet op barbecueënde Vlaams-nationalisten. Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia ziet geen strafbare feiten.



Het filmpje neemt de vorm aan van een trailer voor een film over superheld Marc Van Ranst. Die gaat onder meer de coronamaatregelen afdwingen op een barbecue van Vlaams-nationalisten. Hij grijpt daarbij naar de zware middelen en begint te schieten op de aanwezigen.

Dries Van Langenhove

Het fragment is geïnspireerd op een incident met Kamerlid voor Vlaams Belang Dries Van Langenhove, die in mei werd betrapt op een barbecue met vrienden terwijl dat volgens de coronamaatregelen niet was toegelaten.



Van Langenhove is zelf niet opgezet met het filmpje, en ook anderen lieten via sociale media hun ongenoegen blijken. N-VA-Kamerlid Theo Francken vindt het "veel te ver" gaan. "Door politieke tegenstanders te criminaliseren en 'voor de grap' te vermoorden, speelt links met vuur. Strafbaar mogelijks, maar zeker laakbaar", stelde hij op Twitter.

Satire

Gelijkekansencentrum Unia kreeg meldingen binnen over de video, maar ziet geen strafbaar feit. Volgens het centrum gaat het om satire/humor. "Strafbaar (aanzetten tot) betekent dat er een kwaadwillige bedoeling moet zijn (een bijzonder opzet). Dat is hier uiteraard niet aanwezig. Uiteindelijk beslist het parket, maar er moet steeds een bijzonder opzet zijn", luidt het daar.

De redactie van HUMO kreeg overigens geen vraag om het filmpje te laten verwijderen. Vincent Loozen, verantwoordelijk voor video bij HUMO, blijft er ook achter staan. "Het is satire en absoluut 'over the top'. Dat is het idee erachter", zegt hij.



