Kritiek op De Block na "vaag antwoord" over prijzen geneesmiddelen TT

08 oktober 2019

18u00

Bron: Belga 14 Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft in de Kamer vanuit de oppositie felle kritiek gekregen vanwege haar "vaag antwoord" op een reeks vragen over de prijzen van geneesmiddelen tegen ouderdomsblindheid. Verschillende Kamerleden wilden meer tekst en uitleg over de d i scussie die daarover gisteren is losgebarsten na berichten in Het Laatste Nieuws, maar in haar antwoord bleef de minister erg algemeen.

De Belgische sociale zekerheid speelde de afgelopen jaren een half miljard euro kwijt omdat niet het goedkopere Avastin van fabrikant Roche, maar wel het veel duurdere Lucentis van Novartis terugbetaald wordt voor ouderdomsblindheid. De twee fabrikanten spannen samen, schreef deze krant gisteren: Roche is de eigenaar van het bedrijf dat Lucentis ontwikkelde, Novartis is dan weer aandeelhouder van Roche.

Minister De Block ontkende dat meteen. "Via een contractprocedure hebben we de prijs kunnen drukken waardoor de behandeling met Lucentis evenveel kost als met Avastin. Er is dus helemaal geen sprake van een meeruitgave voor de overheid, laat staan van een half miljard", reageerde de Open Vld-minister.

Toch bleef de oppositie - bij monde van Catherine Fonck (cdH), Jean-Marie Dedecker, Kathleen Depoortere (N-VA), Sofie Merckx (PVDA) en Karin Jiroflée (sp.a) - nog met een resem vragen zitten. Zo wilden ze weten waarom er na vier jaar nog steeds geen terugbetaling is voor Avastin. Jiroflée rekende bovendien voor dat de minister een korting van zowat 90 procent moet hebben bekomen als beide medicijnen evenveel zouden kosten.

In haar antwoord - dat door partijgenoot en vicepremier Alexander De Croo werd voorgelezen - ging De Block niet concreet in op de vragen, zeer tot ongenoegen van de vraagstellers. Die krijgen morgen/woensdag echter een nieuwe kans. Dan staat een gedachtewisseling over het thema op de agenda van de bevoegde Kamercommissie.