Exclusief voor abonnees

Kritiek op Conner Rousseau: “Ik ben ook als afwasser begonnen. Maar dan wel vanop de laagste trede van de sociale ladder en niet vanuit een welgesteld gezin”

Nadine Van Der Linden

05 oktober 2020

05u00

104

Conner Rousseau (27) heeft een studentenjob als afwasser gehad en is nu voorzitter van sp.a. Zo staat het in een promotekst voor zijn boek, en dat is her en der in een verkeerd keelgat geschoten. Jezelf profileren als iemand die helemaal onderaan de ladder begon, is immers sympathiek in moderne tijden, "maar dan moet het wel volledig kloppen", klinkt het bij experts.