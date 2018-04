Kritiek op chassidische jood die vrouwen weigert de hand te schudden op CD&V-lijst in Antwerpen: "Hoort niet bij onze partij" rvl jv

17 april 2018

08u48

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 189 Niet iedereen is gewonnen voor een plaats voor de chassidische jood Aron Berger op de Antwerpse CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. erger is een chassidische jood die weigert vrouwen een hand te schudden en pleit vóór de toelating tot ritueel slachten. Nadat het nieuws naar buiten werd gebracht door Joods Actueel, reageerden verschillende politici, ook van CD&V zelf, afkeurend. Berger zelf zwijgt voorlopig, op vraag van CD&V.

CD&V-kamerlid Els Van Hoof, tot voor kort voorzitter van Vrouw en Maatschappij, fronst de wenkbrauwen. “Elkaar de hand schudden hoort tot onze cultuur. Dat niet willen doen, lijkt mij erg verregaand.” In De Ochtend op Radio 1 zei ze: “Bij voorkeur zouden er op de CD&V-lijst geen mannen mogen staan die vrouwen geen hand willen geven. Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee. Ik zal nagaan wat ervan aan is”.

Partijgenoot Hendrik Bogaert is al even duidelijk op Twitter: “Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij”. Hij vindt dat zijn partij een rode lijn moet trekken en dat wie geen hand aan een vrouw wil geven, die lijn overschrijdt, zo zei hij in De Ochtend op Radio 1. "Als je geen respect kan opbrengen voor een andere persoon, dan zit je in een ander filosofisch kader als dat van de CD&V, een kader dat niet verenigbaar is met dat van het christendom. Met alle respect, maar het is niet compatibel met onze basiswaarden en zo iemand hoort dan ook niet thuis op een CD&V-lijst. De openheid van de partij is goed maar niet onbeperkt." Bogaert voegde er nog aan toe dat hij alleen maar zijn eigen opinie geeft en niet die van zijn partij, maar dat hij vermoedt dat 95 procent van de CD&V er wel achter staat."

Magda De Meyer van de Vrouwenraad reageert eveneens verbolgen. “Treurig. Of kandidaten binnen de waarden van een partij passen is niet meer belangrijk. Dit is puur om op joodse stemmen te jagen en dat vind ik echt jammer.” Dat is ook de mening van Philippe De Backer, Open Vld-lijsttrekker in Antwerpen, die bits uithaalde op Twitter: ”Als voor stemmen in de stad nu al elementaire omgangsvormen en gelijkheid man-vrouw moeten wijken dan getuigt dat van weinig respect voor onze stad en alle Antwerpenaars”. Kris Peeters, de lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen, countert dat en tweet: “Elke kandidaat op de lijst respecteert de gelijke positie van man en vrouw”.