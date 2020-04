Kritiek op aanpak De Crem en strenge controles aan de kust: “Noodsituatie niet misbruiken om politiestaat te organiseren” HLA

03 april 2020

11u43

Bron: GVA, De Standaard, KW 104 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) stuurde begin deze week een ministeriële omzendbrief naar burgemeesters en korpscheffen, waarin hij oproept om de federale maatregelen tegen het coronavirus “rigoureus en ongenuanceerd” toe te passen. Aan de kust worden burgers opgeroepen tweedeverblijvers te verklikken en worden warmtedrones ingezet om overtreders op te sporen. Deze strenge aanpak en controles stuiten op heel wat kritiek. “Veel te verregaand”, volgens de liberalen: “Deze noodtoestand mag niet misbruikt worden om een politiestaat te organiseren”.



Minister De Crem kondigt in de felle omzendbrief de oprichting van een ‘Task Force GPI’ aan en spoort de politie aan om de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus “rigoureus en ongenuanceerd” toe te passen. “Eigen wendingen of invulling geven aan de federale maatregelen en instructies is onverantwoord en ronduit gevaarlijk”, staat erin te lezen. Bij de andere regeringspartijen is kritiek te horen omdat De Crem de omzendbrief verstuurde zonder hun medeweten, ook al is hij daar niet toe verplicht. Vooral het feit dat De Crem de lokale politie probeert te sturen, stuit velen tegen de borst.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is niet te spreken over de omzendbrief. “De sterkte van de lokale politie is net dat ze rekening kan houden met de context”, zegt Rutten in De Gazet Van Antwerpen. “Als je alles top-down regelt en als enige lijn de regel om de regel hanteert, vervalt die context.” Haar partijgenoot en kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert deelt die bezorgdheid. Lachaert hekelde de omzendbrief gisterenmiddag in de Kamer en waarschuwde dat de noodtoestand niet mag misbruikt worden om een politiestaat te organiseren.

Kliklijnen

Ook de aangekondigde controles aan de kust zijn voor de liberalen veel te verregaand. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé riep deze week nog eens op om dit weekend weg te blijven van de kust, en kondigde aan dat er de hele paasvakantie lang extra politiecontroles zullen gehouden worden op de weg, in de treinstations en aan de supermarkten. Hardleerse burgers riskeren een boete van 250 euro. Tweedeverblijvers zijn tijdelijk niet meer welkom. “Desnoods gaan we alle appartementsblokken en campings af om tweedeverblijvers te verbaliseren. Er is geen goede uitleg meer om de regels te overtreden”, benadrukte Decaluwé. De woordvoerster van de politie Westkust Ine Deburchgraeve deed een beroep op de burgerzin: “Wie ziet dat huizen van tweedeverblijvers plots toch bevolkt zijn, mag ons dat melden en dan gaan wij langs”, klonk het. Ze gaf daarbij het nummer van de algemene dispatching, waar burgers allerlei meldingen kunnen doen. Geen kliklijn dus, volgens de politie.

Sammy Mahdi (CD&V) noemt het op Twitter “stasi-praktijken”, en ook Theo Francken (N-VA) waarschuwt voor een politiestaat. Franky Demon, kamerlid voor CD&V, zei in De Krant van West-Vlaanderen dat het installeren of aanmoedigen van verklikken of klikken te ver gaat voor CD&V: “Kliklijnen dreigen het wantrouwen tussen mensen te doen toenemen”, vreest CD&V. De Crem zelf is ook geen voorstander van een kliklijn: “We vragen echt niet dat burgers nu het werk van de politie overnemen”, zei zijn woordvoerder daarover. Met de andere geviseerde maatregelen heeft de minister minder problemen. ““Een deel van de bevolking heeft het helaas nog altijd niet begrepen”, zei hij daarover in de Kamer.

Bekijk ook: Politie zet warmtedrones in om tweedeverblijversop te sporen aan de kust:



