Kritiek omdat Kamercommissie Volksgezondheid uitgesteld wordt: "Lopen onze ministers weg voor moeilijke vragen?"

14 april 2020

15u49 60 Verschillende parlementsleden zijn niet te spreken over het feit dat het actualiteitsdebat van deze namiddag in de commissie Volksgezondheid, met ministers Maggie De Block (Open Vld) en Philippe De Backer (Open Vld), geannuleerd werd. “Lopen onze ministers weg voor moeilijke vragen?”, klinkt het bij PVDA.

De vergadering werd afgelopen dinsdag vastgelegd en de commissieleden dienden meer dan 80 vragen in, aldus verschillende parlementsleden. Toch annuleerden de ministers pas gisterenavond het debat, “wegens vergadering van het kernkabinet”, luidt het officieel. Bij N-VA, PVDA en PS zijn ze daarover niet te spreken.

“Mensen stellen zich veel vragen over de aanpak van de huidige gezondheidscrisis, de situatie in de woonzorgcentra, het testen, het tekort aan beschermingsmateriaal en de maatregelen die we moeten nemen.” De commissieleden hadden maar liefst 88 vragen ingediend om een antwoord te krijgen op die bekommernissen. Maar die krijgen dus nul op het rekest, aldus Thierry Warmoes (PVDA), voorzitter van de commissie.

Warmoes heeft begrip voor de drukke agenda’s van de ministers, “maar zelfs - of liever gezegd, vooral - in deze turbulente periode moet de parlementaire controle op de regering mogelijk blijven”. “We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de ministers moeilijke vragen willen vermijden”, besluit Warmoes.

Ministers @Maggie_DeBlock & @debackerphil laten vanmiddag weten morgen niet aanwezig te zijn in actualiteitsdebat Commissie Gezondheid @DeKamerBE. Onaanvaardbaar, zeker omdat er bijna 90 vragen voorlagen. Parlement moet haar controlefunctie kunnen blijven uitoefenen. #COVID2019 Thierry Warmoes(@ ThWarmoes) link

Minister Philippe De Backer, belast met de taskforce testing in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, zal morgen de vragen beantwoorden, meldt Warmoes vandaag ook. “Een commissie vindt woensdag om 14 uur plaats. Minister De Block neemt op dat moment deel aan de Nationale Veiligheidsraad”, zegt de voorzitter van de commissie nog. Warmoes heeft erop aangedrongen om minister De Block zo snel mogelijk te horen.

“Democratie onwaardig”

Ook Yoleen Van Camp (N-VA) reageert teleurgesteld. “Dat de minister sinds de quarantainemaatregelen al een maand haar kat stuurt naar het parlement, is een democratie onwaardig”, klinkt het. Volgens Van Camp waren er na de commissie van vorige week nog “een berg vragen”. “Onze zorgverleners in de frontlinie halen alles uit de kast om onze zorg te borgen”, klinkt het. “Onze vragen over testen, beschermingsmateriaal, de maatregelen, behandelingen en de steunmaatregelen voor de zorgsector blijven onbeantwoord”, aldus Van Camp nog.

Een aanfluiting van de democratie, waar met volmachten"regering" steeds minder van overschiet. Minister zegt commissie gezondheid last minute af. Onze vele vragen over mondmaskers, testen, rusthuizen, maatregelen & compensatie voor zorgsector andermaal onbeantwoord @DeKamerBE Yoleen Van Camp(@ YoleenVanCamp) link

Ook de PS reageert scherp. “Deze laconieke e-mail is gisteren om 20.05 uur verzonden. De prioriteit is uiteraard om alle concrete maatregelen te nemen om dit virus en de vele gevolgen ervan te bestrijden. Maar parlementaire controle, essentieel in een democratie, wordt steeds moeilijker om uit te oefenen”, schrijft Kamerlid Patrick Prévot op Twitter.

Ce mail laconique a été envoyé hier à 20h05. La priorité est évidemment de prendre toutes les actions concrètes pour lutter contre ce virus et ses nombreuses conséquences. Mais le contrôle parlementaire, essentiel en démocratie, est de plus en plus difficile à exercer. pic.twitter.com/23RYhkwNG8 Patrick Prévot(@ PPrevot) link

