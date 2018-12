Kristof Calvo verslikt zich in N-VA-uitspraken: "Je tegenstanders zo openlijk vernederen is geen politiek meer, maar oorlog bedrijven”

15 december 2018

De uitspraken van enkele N-VA-kopstukken in de media doen ook Groen-Kamerlid Kristof Calvo met de wenkbrauwen fronsen. Op Twitter erkent Calvo dat politiek "geen stiel is voor blozende maagden". "Maar je tegenstanders per se zo openlijk willen vernederen en vernietigen is geen politiek meer, maar eerder oorlog bedrijven", aldus Calvo.