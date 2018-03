Kristof Calvo na nieuw vleesschandaal: "Niet alleen het vlees is rot, ook het hele systeem" Redactie

18 maart 2018

07u20

Bron: belga 0 In reactie op de berichtgeving van de RTBF dat een tweede Vlaams slachthuis vervallen vlees naar Kosovo stuurde, eisen Ecolo en Groen een doorlichting van de hele agrovoedingssector. "Niet alleen het vlees is rot, ook het hele systeem", aldus federaal fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Anne Dedry. Bij de N-VA klinkt het dat het tijd is om voedselveiligheid "eindelijk eens serieus" te nemen.

Volgens de RTBF leverde het bedrijf Vanlommel in augustus vorig jaar vervallen ingevroren vlees aan dezelfde groothandel in Kosovo die ook betrokken was in de zaak-Veviba.

Dedry dringt bij federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) aan dat hij transparantie geeft over dit nieuwe probleem. "Dat moet hij doen maandagochtend tijdens de geplande Kamercommissie Volksgezondheid over de zaak-Veviba. Het is goed dat de door ons gevraagde audit van het FAVV is toegezegd, maar dit is niet meer voldoende", meent Dedry, lid van die commissie.

Voor Groen moeten de vleesschandalen leiden tot een echte ommekeer. "Dit voedselsysteem, waar hebzucht lijkt te regeren boven gezondheid, is rot. Het zorgt voor veel verliezers: de boeren en de ondernemers die het wel goed menen, de consument, onze gezondheid en het leefmilieu. Alleen wanneer de hele sector wordt doorgelicht, zal er echt iets veranderen", aldus Calvo.

'Alleen wanneer de hele sector wordt doorgelicht, zal er echt iets veranderen' Kristof Calvo, federaal fractieleider (Groen)

N-VA: "Grondig onderzoek dringt zich op"

Ook regeringspatij N-VA mengt zich in de discussie en dringt aan op een grondig onderzoek: "Een menselijke fout of fraude, dat moet verder uitgezocht worden", klinkt het zaterdagavond in gezamenlijke mededeling van Kamerleden Yoleen Van Camp en Renate Hufkens, respectievelijk ondervoorzitter en lid van de commissie Volksgezondheid in het federaal parlement."

Tegelijkertijd wijzen ze ook het federaal voedselagentschap FAVV met de vinger. Dat moet volgens het duo "haar rol ernstig nemen". "Controles moeten proactiever, sneller en doortastender. Bovendien is er dringend nood aan een betere communicatie tussen de verschillende betrokken instanties, maar ook naar de consument", luidt het.

De N-VA'ers zien heil in de regionalisering van de inspectiediensten. "Vlaanderen heeft al bewezen heeft dat het goed werk levert op vlak van controles op dierenwelzijn", aldus de Kamerleden.