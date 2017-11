Kristof Calvo (Groen): «N-VA bepaalt te vaak Belgisch buitenlands beleid" LB

11u04

Bron: rtbf 6 BELGA Calvo, zelf van Catalaanse origine, verweet premier Michel in 'Matin Première' "de N-VA te laten doen". Kristof Calvo, fractievoorzitter van Groen in de Kamer, verklaarde vanochtend op de rtbf dat "de N-VA al te vaak de Europese of buitenlandse lijn van ons land bepaalt", in het bijzonder in de Catalaanse crisis. Calvo, zelf van Catalaanse origine, verweet premier Michel in 'Matin Première' "de N-VA te laten doen".

Hij voegt er aan toe dat de positie van Michel aan het begin van die crisis "interessant" was "want hij was één van de weinige Europese leiders die het geweld tegen de Catalaanse burgers veroordeelde".

Voor Calvo "riskeert België niet meer gehoord te worden door de N-VA". "Ik vind dat ons land in zo'n gevoelig dossier met één stem moet spreken. Niet de stem van de nationalisten maar die van de federalisten die bruggen bouwen".

Terwijl de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont in ons land verblijft en voorlopig weigert naar Madrid terug te keren waar de Spaanse justitie hem van rebellie, schending van de grondwet en verduistering van belastinggeld beschuldigt, hoopt Calvo nog op een einde van de Catalaanse crisis. "Ik hoop dat de politieke verantwoordelijken van Madrid en Barcelona met elkaar gaan praten. De sleutel tot een oplossing is de dialoog. Een land zoals Spanje verdient beter dan wat we vandaag zien".