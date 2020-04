Kristof Calvo (Groen) hekelt gesponsorde advertentie N-VA: “De Wever gooit met euro’s voor advertenties tegen geldende richtlijnen” LH

12 april 2020

16u07

Bron: Twitter 0 Terwijl verschillende experten de bevolking blijven oproepen om zich aan de maatregelen te houden, heeft N-VA-voorzitter en burgemeester Bart De Wever zich de woede van Groen-Kamerlid Kristof Calvo op de hals gehaald. Aanleiding is een gesponsorde advertentie waarin De Wever zijn volgers oproept om hun gezond verstand te gebruiken. Ook is te lezen dat het verbod op rusten op een bankje niet kan gehandhaafd worden.

De burgemeester van Antwerpen hekelde vorige maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 de volgens hem onduidelijke regelgeving rond de coronamaatregelen. “Iemand die alleen staat te basketten, dat mag niet, maar fysieke activiteit wordt aangemoedigd. En rusten op een bankje is verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven”, zei hij.

Een van die quotes wordt nu gebruikt in een gesponsorde campagne voor de Facebookpagina van De Wever. “Uitrusten op een bankje verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven", is daarop te lezen. Uitrusten op een bank is door de coronacrisis verboden, maar ten aanzien van zwangere vrouwen, mensen met een beperkte mobiliteit en ouderen is er wel tolerantie.

Die campagne vindt Calvo dus niet kunnen. “Terwijl andere partijen ondanks grote verschillen proberen te bouwen aan draagvlak voor strijd tegen corona, smijt De Wever met euro’s voor advertenties tegen geldende richtlijnen”, aldus Calvo. “Ik zou ook liever hebben dat mensen terug samen tijd kunnen doorbrengen, maar dit doe je niet.”