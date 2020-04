Kristof Calvo (Groen) hekelt gesponsorde advertentie N-VA: “De Wever gooit met euro’s voor advertenties tegen geldende richtlijnen” LH

12 april 2020

16u07

Bron: Twitter 150 Terwijl verschillende experten de bevolking blijven oproepen om zich aan de maatregelen te houden, heeft N-VA-voorzitter en burgemeester Bart De Wever zich de woede van verschillende collega-politici op de hals gehaald. Aanleiding is een gesponsorde advertentie waarin De Wever zijn volgers oproept om hun gezond verstand te gebruiken. Ook is te lezen dat het verbod op rusten op een bankje niet kan gehandhaafd worden.

De burgemeester van Antwerpen hekelde vorige maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 de volgens hem onduidelijke regelgeving rond de coronamaatregelen. “Iemand die alleen staat te basketten, dat mag niet, maar fysieke activiteit wordt aangemoedigd. En rusten op een bankje is verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven”, zei hij.

Een van die quotes werd gebruikt in een gesponsorde campagne voor de Facebookpagina van De Wever. “Uitrusten op een bankje verboden? Sorry, dat ga ik niet handhaven", is daarop te lezen. Uitrusten op een bank is als gevolg van de coronacrisis verboden. “We doen dit om te voorkomen dat we bijeenkomsten gaan organiseren”, zei Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. “Een bankje nodigt uit om te gaan zitten. Eén persoon kan op zich geen kwaad, maar als we er met meerdere personen samenkomen, is de sociale afstand niet gerespecteerd.” Enkel ten aanzien van zwangere vrouwen, mensen met een beperkte mobiliteit en ouderen is er tolerantie.

De campagne, die ondertussen offline gehaald is, vindt Calvo dus niet kunnen. “Terwijl andere partijen ondanks grote verschillen proberen te bouwen aan draagvlak voor strijd tegen corona, smijt De Wever met euro’s voor advertenties tegen geldende richtlijnen”, aldus Calvo. “Ik zou ook liever hebben dat mensen terug samen tijd kunnen doorbrengen, maar dit doe je niet.”

Ofwel voert u als burgemeester uit, ofwel legt u uw functie neer Sammy Mahdi (CD&V)

Ook Kamerleden Sammy Mahdi (CD&V) en Ben Segers (sp.a) reageren scherp op de adverentie. “De experts in de Veiligheidsraad hebben beslist dat dat moet. Ofwel voert u als burgemeester uit, ofwel legt u uw functie neer en gaat u met een bord op straat wat burgerlijk ongehoorzaam doen mijnheer @Bart_DeWever", schreef Mahdi. “Erger dan aankondiging van het ‘niet-handhaven vh verbod op bankzitten’ lijkt me hier het beeld zélf. Een 49-jarige man in kostuum op een bank, genietend vd buitenlucht. Niet aan het uitrusten (niet gesport), niet te oud om te gaan, ... Gewoon ‘carpe diem’. En dan klagen...”, aldus Segers.

De experts in de Veiligheidsraad hebben beslist dat dat moet.



Sammy Mahdi(@ SammyMahdi)

